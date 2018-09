“Hai la stessa faccia da…” Choc in Italia | violenze e bestemmie in un asilo nido

caffeinamagazine

(Di sabato 8 settembre 2018) Orrore e dettagli terribili quelli che emergono dalle testimonianze delle piccole vittime. Nella giornata di ieri la notizia che nessun genitore vorrebbe leggere: maltrattavano i bambini che erano loro affidati condi tipo fisico e psicologico. Per questo motivo cinque insegnanti dell’Papero Giallo in via del Fiume giallo all’Eur, sono state sospese dall’attività scolastica. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Eur e della stazione Torrino Nord. Per le maestre è stato attivato anche il divieto di avvicinamento alle abitazioni e ai luoghi frequentati dai minori. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Roma Clementina Forleo, su richiesta della pm Stefania Stefanì, al termine di una complessa attività d’indagine condotta dal pool della Procura della Repubblica coordinato dal ...