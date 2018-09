Ha davvero vinto il cinema e si fa largo Netflix E l' Italia che fa?

huffingtonpost

(Di sabato 8 settembre 2018) Se "Roma"di Alfonso Cuaròn aveva il Leone d'oro in tasca già dal secondo giorno di Mostra, se " The Courtisane"di Yorgos Lanthimos e "The Sisters Brothers"di Jacques Audiard si sono piazzati dal primo istante in cima ai pronostici, è perché l'evidenza non è un'opinione. Si può obiettare che il Gran Premio della giuria al regista greco e il Leone d'argento per la regia al sommo francese andavano invertiti: per respiro universale e invenzione tra i due non c'è paragone. Ma non c'è da piangere su questo esito così scontato e previsto: qualsiasi colpo di scena sarebbe stato barare sui meriti.La vera materia su cui riflettere è la totale, perfetta, eloquente assenza di un nomeno tra tutti i premiati. Ci metto dentro l'intero cucuzzone, il Leone del futuro per l'opera prima,' Orizzonti' coi suoi sette premi, la ...