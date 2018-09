Guardare al futuro della medicina attraverso la storia | convegno a Fermo | VIDEO

Papa Francesco : "Salva Guardare chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro" : Il Pontefice ha rivolto una vera e propria preghiera per il dramma che riguarda l 'immigrazione : 'Chiediamo al Signore e a chi svolge l'alto servizio della politica che le questioni più delicate ...

Papa Francesco : "SalvaGuardare chi rischia la vita ?sulle onde in cerca di un futuro” : Papa Francesco con un messaggio per la chiusura della "Giornata di preghiera per la cura del creato" di fatto torna a parlare dei migranti e lo fa parlando della acque, quelle del mare, che rappresentano i confini tra i popoli: "Preghiamo affinchè le acque non siano segno di separazione tra i popoli, ma di incontro per la comunità umana. Preghiamo perchè sia salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore".Il ...