Gravina | Serie C parte prossimo weekend

Serie C - Gravina : 'Per noi non cambia nulla - partiremo il prossimo weekend' : I calendari verranno stilati dopo 24/48 ore dalla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport'. Sembrava improbabile che il campionato della terza Serie potesse partire pochi giorni dopo la ...

Serie B - Balata : “Gravina distratto da politica federale” : “Ha perfettamente ragione il presidente Gabriele Gravina quando dice che non sono libero. Io, infatti, da nove mesi, rispondo e risponderò sempre a tutti e 19 i miei presidenti dei club associati alla Lega B”. E’ la risposta di Mauro Balata alla conferenza stampa e alle dichiarazioni del numero uno della Lega Pro. “Allo stesso modo lui mi sembra particolarmente distratto dalla politica federale – ha aggiunto ...

Gravina : “Serie B a 19 squadre? Allora proponiamo 7 promozioni dalla C” : "All'unanimità il consiglio direttivo mi ha dato mandato di chiedere in via straordinaria di ripristinare il format della Lega di B", ha detto Gravina. L'articolo Gravina: “Serie B a 19 squadre? Allora proponiamo 7 promozioni dalla C” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C rinviata/ Slitta ancora la compilazione del calendario - Gravina : "se ne parla dopo il 7 settembre" : ancora una volta la compilazione dei calendari di Serie C è stata rinviata: lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina, a causa del rischio di dover riammettere alcune squadre in corsa(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Ripescaggi Serie B - Gravina tuona : “i campionati non inizieranno l’1 settembre” : Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ha parlato delle note vicende relative ai Ripescaggi in Serie B Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ribadisce la propria posizione in merito ai campionati di Serie B e Lega Pro appunto. Parlando a ‘La Nazione’, Gravina ha sottolineato l’impossibilità di iniziare i campionati l’1 settembre, data l’incertezza in merito ai Ripescaggi. “Rischiamo il caos. ...

Serie B – Campionato a 19 squadre - Gravina insorge : “prendiamo atto dello sfascio del calcio italiano” : Gabriele Gravina non nasconde il suo disappunto dopo la decisione della FIGC di approvare il Campionato di Serie B a 19 squadre La FIGC ha dato il via libera, oggi, al Campionato di Serie B a 19 squadre, anziché 22. Una decisione che crea pareri contrastanti: contrariato, di certo, quello del presidente della Lega Pro: “con la decisione presa dal commissario della Figc del blocco dei ripescaggi nella Lega B prendiamo atto inermi ...

Calcio - Serie B a 19 squadre : le reazioni. Gabriele Gravina : “Lo sfascio del calcio italiano” - Mauro Balata : “Decisione legittima” : Una scelta che ha scaturito fin da subito numerose polemiche e lo farà certamente anche nei prossimi giorni. Oggi la Figc, con il provvedimento preso dal Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, ha dato il via libera al campionato a 19 squadre della Serie B 2018-2019, al posto delle 22 della scorsa stagione, mantenendo invariato il numero di promozioni (3) e retrocessioni (4). Di seguito le reazioni a questa decisione dei diversi organi del ...

La Lega di serie B risponde a Grabriele Gravina : 'Cosa sbaglia sui mali del calcio' : L'intervista del presidente Gabriele Gravina, pur apprezzabile laddove cerca di individuare alcune soluzioni per rimediare ai mali del calcio, risulta, forse per la necessità di spostare dal mirino ...

Gabriele Gravina - l'allarme del big Figc : 'Calcio italiani in fallimento : così la serie A rischia' : Sei mesi fa Gabriele Gravina correva per la poltrona di presidente Figc. Oggi, con la Federcalcio commissariata, assiste a un'altra estate di crisi e fallimenti , 153 negli ultimi dieci anni, . 'Ma ...