Grande Fratello Vip | rivelato un retroscena su Walter Nudo

lanostratv

: Non solo il presidente del consiglio Conte deve dire quel che decide Rocco Casalino ma deve anche rendere omaggio a… - LucioMalan : Non solo il presidente del consiglio Conte deve dire quel che decide Rocco Casalino ma deve anche rendere omaggio a… - MarcoCiprianoRF : RT @iltrumpo: Hitler, Barabba, Il Grande fratello, Dexter, Walter White. Vorrei ricordarvi che la gente stava pure dalla loro parte. #salv… - AlvisiConci : RT @iltrumpo: Hitler, Barabba, Il Grande fratello, Dexter, Walter White. Vorrei ricordarvi che la gente stava pure dalla loro parte. #salv… -

(Di sabato 8 settembre 2018)al GF Vip: ecco perchè partecipa L’Estate è finita, e la stagione televisiva è ormai ai nastri di partenza. Inutile negare, che c’è tantissima attesa da parte degli spettatori da casa per seguire la nuovissima edizione delVip in partenza Lunedì 24 Settembre su Canale 5. Ovviamente al timone del reality vip ci sarà ancora Ilary Blasi, fresca delsuccesso ottenuto in questi ultimi mesi con Le Iene, Balalaika e il Wind Summer Festival. Con lei ci sarà ancora Alfonso Signorini, che sicuramente metterà pepe alla trasmissione con le sue opinioni ficcanti sui concorrenti vip. Al momento non è stato ancora ufficializzato il cast del reality, ma in base a diverse indiscrezioni pare chesarà quasi sicuramente uno dei prossimi inquilini della casa più spiata dagli italiani. E se davvero sarà uno dei concorrenti del GF Vip, per quale ...