Grand Basel 2018 | dove l’auto è un’opera d’arte Le foto più belle

gqitalia

: «Grand Basel»: auto da collezione o meglio... capolavori automobilistici - thexeon : «Grand Basel»: auto da collezione o meglio... capolavori automobilistici - tuttoteKit : #Lancia Delta Futurista Automobili Amos: debutto al Grand Basel! #AutoDepoca #tuttotek - ctoniarch : Gio Ponti, in un certo senso l'inventore dei SUV Coupé :))) -

(Di sabato 8 settembre 2018) La prossima volta che a una festa la conversazione stagna sulle ultime installazioni di un qualsiasi sconosciutissimo artista del Mali, non nascondetevi ma rilanciate e parlate di auto, meglio se d’epoca. L’operazione fortemente voluta dagli organizzatori di Art, che ha portato al lancio di, tenta l’impresa ardua di sdoganare un indiscutibile oggetto di design presso gli apertivi in cui l’arte, di qualunque forma sia, la fa da padrona. La prima edizione disi è svolta dal 6 al 9 settembre nella città svizzera e si porta in eredità la promessa di colonizzare anche le altre sedi della sorella maggiore: Miami Beach (dal 22 al 24 febbraio 2019) e Hong Kong in data da definire. Italiani protagonisti aForte di un allestimento superlativo,espone più di cento auto iconiche per qualche buon motivo, in cui l’italianità trabocca a ogni ...