Gp San Marino | Lorenzo in pole | Rossi settimo

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : la pole la piazza Francesco Bagnaia - davanti a Schrotter e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) mette il primo mattoncino in vista della gara di domani, e centra la pole position del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto2. Il pilota torinese, infatti, ha piazzato il miglior tempo in avvio di sessione e ha lasciato che tutti gli avversari si contendessero il secondo posto. Il leader della classifica generale è sceso fino ad 1:37.121, distanziando il tedesco Marcel Schrotter (Kalex ...

Jorge Lorenzo - GP San Marino Misano 2018 : “La pole è merito di una moto eccezionale - domani le gomme faranno la differenza” : A Jorge Lorenzo la pista di Misano è sempre piaciuta, e l’ha dimostrato anche oggi, andando a centrare una pole position davvero eccezionale (e l’undicesima partenza dalla prima fila in dodici anni su questo tracciato), rifilando distacchi notevoli a tutti. Il portacolori della Ducati domani in occasione del Gran Premio di San Marino scatterà davanti a tutti in griglia, e questo risultato non può che averlo portato al settimo cielo. ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : domani la gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8 : Domenica 9 settembre si correrà il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. La gara si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante visto che regna l’incertezza sul tracciato intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Jorge Lorenzo scatterà dalla pole position dopo il tempone confezionato in qualificato, lo spagnolo della Ducati è il grande favorito della vigilia ma ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Lorenzo imprendibile - è in pole! 4° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo (Ducati) conquista la pole-position nel GP di San Marino 2018, classe MotoGP, in corso di svolgimento sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Con il crono di 1’31″629 lo spagnolo non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando la seconda partenza al palo della stagione dopo il GP di Catalogna. Il 31enne maiorchino si è trovato subito a suo agio con la gomma soft, prendendo il comando sin dalle ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin centra una strepitosa pole position davanti a Rodrigo e Canet - poi cinque italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) si dimentica dei dolori al braccio sinistro e centra una strepitosa pole position (l’ottava di questo campionato) del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto3. Lo spagnolo, proprio in extremis, va a piazzare il nuovo record della pista in 1:41.823 e rifila oltre tre decimi all’argentino Gabriel Rodrigo (KTM Rba Boe) mentre completa la prima fila lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a 447 millesimi. Alle ...

Moto3 - GP San Marino – Martin strappa la poleposition a Rodrigo : Di Giannantonio il primo degli italiani : Jorge Martin chiude al primo posto le qualifiche del GP di San Marino di Moto3: lo spagnolo strappa la poleposition a Rodrigo (poi 3°), a pochi secondi dal termine Dopo il disastro di Silverstone, con la pioggia rubare la scena alle moto e la trisce cancellazione della gara, il Motomondiale fa tappa in Italia, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Non solo i big della MotoGP in pista, ma come sempre, ad aprire il ...