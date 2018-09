Gp Misano | Rossi | dispiace per 3 a fila

Valentino Rossi - GP San Marino Misano : “Lottare per il podio? Mi mancano un paio di decimi. Difficile partire settimo” : Valentino Rossi non è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il Dottore non è riuscito ad andare oltre il settimo posto anche se il suo distacco da Miller e Vinales che occupano la prima fila è contenuto in appena due decimi. Il centauro di Tavullia sembra comunque essere ottimista in vista della gara di domani dove proverà sicuramente a lottare per ...

Lorenzo in pole a Misano - Marquez 5° - Rossi 7° : Le qualifiche della MotoGP a Misano si chiudono come le precedenti a Silverstone, con Jorge Lorenzo che firma la pole position e polverizza il record della pista. È il sabato del pilota Ducati, lineare e geometrico tra le curve che già dalla prima uscita si mette in testa alla tabella tempi. Non è il sabato […] L'articolo Lorenzo in pole a Misano, Marquez 5°, Rossi 7° sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Motogp - Misano : Lorenzo in pole davanti a Miller e Vinales. Settimo Rossi : Jorge Lorenzo, con un giro incredibile e fuori dal normale, si è preso la pole position nel gran premio di Misano. Il pilota spagnolo della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo e ha stabilito il record della pista in 1:31.629 davanti ad uno strepitoso Miller e Maverick Vinales che in sella alla sua Yamaha è riuscito a stare sotto l'1.32 prendendosi così la terza piazza che gli vale comunque la prima fila. Quarto posto per l'altra Ducati di ...

MotoGp - a Misano pole di Lorenzo davanti a Miller. Dovi è quarto - Rossi solo 7° tempo : Ci ha pensato Lorenzo a tingere di rosso Misano, stampando una pole position da record, 1'31'629, che ha messo a tacere tutti gli avversari. Jorge ha giocato al suo gioco preferito sulle curve del ...

La Ducati di Lorenzo in pole a Misano. Marquez 5° - Rossi 7° : E' la Ducati di Jorge Lorenzo la moto più veloce nelle prove cronometrate del Gran Premio di San marino. Lo spagnolo partirà, domani,in pole , è la quarta volta a Misano, davanti a Miller e Vinales. ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Lorenzo imprendibile - è in pole! 4° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo (Ducati) conquista la pole-position nel GP di San Marino 2018, classe MotoGP, in corso di svolgimento sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Con il crono di 1’31″629 lo spagnolo non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando la seconda partenza al palo della stagione dopo il GP di Catalogna. Il 31enne maiorchino si è trovato subito a suo agio con la gomma soft, prendendo il comando sin dalle ...

DIRETTA MOTOGP/ Misano qualifiche live : Lorenzo regala la pole position alla Ducati! Rossi e Dovizioso... : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP San Marino 2018 a Misano: cronaca e tempi delle sessioni in programma in Romagna (oggi sabato 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:48:00 GMT)

Valetino Rossi svela il casco ad hoc per il Gran Premio di Misano : Il casco speciale di Valentino Rossi per Misano 2018 è un richiamo agli anni '80 e ad una delle sue pellicole più celebri. Dopo aver saltato la gara di casa dello scorso anno a causa di un infortunio, ...

LIVE MotoGP - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : qualifiche - Dovizioso e Lorenzo sfidano Marquez per la pole! Valentino Rossi per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Scatta la caccia all’ambita pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani: dopo tre intensi turni di prove libero, è arrivato il momento di fare sul serio e di fare registrare il tempo giusto per ottenere la migliore casella in vista del momento clou del fine settimana ...

'Back to Misano' - il nuovo casco di Rossi : Il casco speciale di Valentino Rossi per Misano 2018 è un richiamo agli anni '80 e ad una delle sue pellicole più celebri . Dopo aver saltato la gara di casa dello scorso anno a causa di un infortunio,...

MotoGp Misano - Libere 3 : Zarco il più veloce - Rossi è 20° ma entra in Q2 : Misano - Libere 3 condizionate dalla pioggia caduta nella notte, a Misano. La gran parte dei piloti è scesa sull'asfalto a pochi minuti dal termine per provare un rapido time attack ma il più veloce è ...

LIVE MotoGP - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : qualifiche. Dovizioso per la pole position - Valentino Rossi all’assalto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Scatta la caccia all’ambita pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani: dopo tre intensi turni di prove libero, è arrivato il momento di fare sul serio e di fare registrare il tempo giusto per ottenere la migliore casella in vista del momento clou del fine settimana ...

MotoGP - Il nuovo casco di Rossi è 'Back to Misano' come nel film : A Misano Valentino Rossi ha mostrato il nuovo casco che celebra il suo ritorno in pista sul tracciato romagnolo, a causa dell'assenza dell'anno scorso per l'infortunio in allenamento. La livrea ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Johann Zarco guida le prove libere 3 - Dovizioso terzo. Valentino Rossi attardato : Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Misano. Il francese si è piazzato davanti a tutti grazie a un buon 1:32.788 stampato proprio al termine della sessione e precedendo così Jack Miller di appena 73 millesimi. Il turno era iniziato su pista bagnata, le condizioni incerte hanno ritardato l’ingresso in pista dei piloti e hanno anche ...