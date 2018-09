Governo | Conte rassicura gli imprenditori ' Lavoriamo ma siamo qui da poco No alle

Conte assicura : 'Governo coeso - non siamo una banda di scriteriati' - : Debutto del presidente del Consiglio al Forum Ambrosetti di Cernobbio: "Il 4 marzo si è realizzato un successo in altri momenti della storia mai visto, una rivoluzione gentile"

Il premier Conte a Cernobbio : 'Governo unito - non siamo scriteriati. Nessuna prospettiva di elezioni anticipate' : 'Lo dimostreremo anche con la manovra economica: noi stiamo varando una manovra che mira a esercitare quella che è la prerogativa di un governo, cioè formulare una politica economica nella ...

Governo - Conte rassicura gli imprenditori 'Ce la stiamo mettendo tutta ma siamo qui da poco. No alle nazionalizzazioni' : siamo sicuri che le colpe diano solo della politica? Abbiamo detto che tuteliamo i cittadini: attenzione, lo sono anche gli imprenditori. Ma il nostro capitalismo negli ultimi anni ha continuato ad ...

Conte : 'Governo non ha mai pensato a Italexit' : Ma pure il mondo dell'impresa ha delle responsabilità nella situazione di arretratezza del Paese . Posso solo dire che adesso vi metteremo nelle condizioni di fare bella figura'.

Giuseppe Conte : “Con il mio Governo voglio ricreare negli italiani la stessa fiducia che c’era nel dopoguerra” : "Oggi come 75 anni fa la vocazione commerciale del Paese ci sta aiutando ad uscire da uno dei momenti più difficile della nostra storia. L'esecutivo che ho l'onore di presiedere ha l'ambizione di ricreare la stessa fiducia negli italiani che fu dei nostri genitori", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante.Continua a leggere

Fondi Lega - Conte : "La sentenza non pregiudica il rapporto di Governo" : La sentenza sulla Lega "non pregiudica affatto il rapporto di governo. Io sono solidale, capisco bene che dovranno trovare con gli avvocati delle soluzioni perché è una difficoltà che non auguro ...

Deputata M5S contestata a Taranto da cittadini e ambientalisti : va via scortata. Gli operai divisi sull'accordo Governo-Mittal : L'onorevole Rosalba De Giorgi, eletta a Taranto per i Cinque Stelle, è stata fortemente contestata questa sera a Taranto dagli ambientalisti e dai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni che nel centro cittadino hanno indetto un presidio di 24 ore per chiedere la chiusura dell'Ilva. La manifestazione era programmata da giorni ma è coincisa oggi con la firma dell'accordo al Mise. La parlamentare ha deciso di presenziare al ...

Il Governo cade? Giuseppe Conte cerca lavoro alla Sapienza poi ci ripensa : La durata del Governo è assai limitata, forse Giuseppe Conte non mangerà il panettone. Così il premier aveva pensato bene

Governo - Politico.eu : Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza : Roma, 6 set., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in corsa per una cattedra all'Università La Sapienza di Roma. Lo rivela il sito Politico.eu spiegando che il capo del Governo ...

Il Governo Conte incentiva l’economia chiudendo i negozi la domenica : Il Governo grillino potrebbe passare alla storia come l’esecutivo della disoccupazione. Ne sono convinte le opposizioni ma anche i commentatori

Governo Conte - i primi 100 giorni : cosa è stato fatto e le promesse non mantenute : Sono Contento di questi mesi di lavoro e ci prepariamo ad una manovra economica che darà le prime risposte, non promettiamo miracoli, ma i primi segnali di cambiamento per l'economia". Reddito di ...

Fondi Lega - Conte : “Ora difficile fare politica per il partito. Ripercussioni per il Governo? Direi di no” : “Ora per la Lega diventa più difficile fare politica. Ripercussioni per il governo? Direi di no”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la decisione del Tribunale del riesame di Genova che ha confermato il sequestro dei 49 milioni della Lega. L'articolo Fondi Lega, Conte: “Ora difficile fare politica per il partito. Ripercussioni per il governo? Direi di no” proviene da Il Fatto Quotidiano.