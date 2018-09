Golf – Omega European Masters | Nino Bertasio sale in decima posizione | Fitzpatrick vola

Golf - European Tour 2018 : gran giro di Nino Bertasio che è decimo all’Omega European Masters. Vola al comando Matthew Fitzpatrick : Si è completato il terzo giro all’Omega European Masters. Sul par 70 di Crans Montana, Svizzera, si abbatte il ciclone Matthew Fitzpatrick: l’inglese gira in 63 colpi, piazza un eagle alla settima buca, distribuisce in giro altri cinque birdie e va al comando con un -14 complessivo. Dopo il settimo posto in Danimarca, il ventiquattrenne insegue la prima vittoria del 2018 dopo tre occasioni in cui ci è andato vicino in maggiore o ...

Golf - European Tour 2018 : Hideto Tanihara in testa all’Omega European Masters. Bertasio ed Edoardo Molinari superano il taglio - fuori gli altri quattro italiani : Dopo il secondo giro dell’Omega European Masters di Crans Montana, Svizzera, la posizione di testa è occupata dal giapponese Hideto Tanihara, che ha eseguito un secondo giro in 66 colpi e complessivamente a -9 sul par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club. Il 39enne già recentemente quinto al Porsche European Open ha completato il giro senza bogey e realizzando quattro birdie. Al secondo posto, attardati di due colpi, ci sono il danese Lucas ...

