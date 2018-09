Golf – BMW Championship | Francesco Molinari in rimonta | Woods e McIlroy cedono

Golf - PGA Tour 2018 : Xander Shauffele vola in testa nel BMW Championship. Risale Francesco Molinari : Grazie ad un round da -6 Xander Schauffele vola al comando del BMW Championship 2018 (montepremi 8,75 milioni di dollari). Nella tappa del PGA Tour l’americano dopo due round vanta lo score di -13 (127 colpi), due meglio dell’inglese Justin Rose, tra i migliori di giornata con un fantastico – 7. Sul percorso par 70 dell’Aronimik Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti) in terza piazza con -10 troviamo il ...

Golf – BMW Championship : Woods e McIlroy partono con il piede giusto - entrambi in testa dopo il primo giro : Justin Thomas e Rickie Fowler nelle prime posizioni, in ritardo invece Dustin Johnson e Phil Mickelson Tiger Woods e Rory McIlroy, autori entrambi di uno spettacolare primo giro in 62 (-8) colpi, sono i leader del BMW Championship, terza delle quattro prove dei PlayOffs, che dovrà designare i trenta giocatori, tra i 70 in gara, ammessi al Tour Championship (20-23 settembre), il torneo finale dove si assegneranno i dieci milioni di dollari ...