Gol | spettacolo e paura | Inghilterra-Spagna da brividi | il campo regala emozioni ma anche ...

Liga - Levante-Valencia 2-2 : Gol e spettacolo in un derby "caldissimo" : VALENCIA. Caldo assurdo e partidazo. Il derby valenciano è stato fissato a mezzogiorno per esigenze televisive con distribuzione di cappellini e acqua ma i giocatori non si sono fatti intimidire dalla ...

Palermo-Cremonese - Gol e spettacolo : i rosanero rischiano grosso ma si salvano nel finale [FOTO] : 1/13 Davide Anastasi/LaPresse ...

Roma-Atalanta - chapeau! E’ già la partita più bella del campionato : 6 Gol - spettacolo ed emozioni tra due squadre straordinarie [FOTO e VIDEO] : 1/17 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Chelsea pazzesco - Sarri è uno spettacolo : Gol ed emozioni contro l’Arsenal [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Juventus - Cristiano Ronaldo già in Gol : che spettacolo il rito di iniziazione : Perin, Can e Cancelo: iniziazione esilarante alla Juventus Guarda tutti i video Già pedina importante nell'ultima stagione bianconera, il fresco campione del mondo Blaise Matuidi si è infine prestato ...

Juventus - per Cristiano Ronaldo 45' e primo Gol : è spettacolo a Villar Perosa : iniziata, è l'alba di un mondo nuovo. Oggi, 12 agosto 2018, è partita l'epopea di Cristiano alla Juve: alle 17.08 ha toccato il primo pallone e 8 minuti dopo l'inizio ha segnato il primo gol bianconero. E qui a Villar Perosa, ...

Cristiano Ronaldo - video Gol debutto con la Juventus/ Villar Perosa : CR7 dà già spettacolo in campo : Cristiano Ronaldo, debutto con la Juventus nell’amichevole di Villar Perosa per CR7, bagno di folla a casa Agnelli assicurato (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Spettacolo Roma - rimonta pazzesca contro il Barcellona : Malcom in Gol poi la grande reazione [FOTO] : 1/17 Luciano Rossi AS Roma/LaPresse L ...

Spettacolo Napoli - 5 Gol contro il Carpi : la squadra di Ancelotti grande protagonista [FOTO] : 1/17 Massimo Paolone/LaPresse LaPress ...

Atalanta - Gol e spettacolo in amichevole contro l’Hertha : L’Atalanta continua la preparazione in vista della prossima stagione, gol e spettacolo per la squadra di Gasperini contro l’Hertha. Ospiti in vantaggio al 26’ con Rekik, al 30’ la risposta della squadra di Gasperini ed il pareggio di Barrow. Poco dopo, al 33’, la rete del sorpasso, 2-1 con Mancini. Nella ripresa arriva subito il pareggio con Dilrosun, poi all’11’ della ripresa Ilicic su rigore trova il 3-2 che chiude ...

Gol e spettacolo - Inter e Zenit non si risparmiano : Lautaro Martinez salva nel finale i nerazzurri : La squadra di Spalletti pareggia 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo, Candreva segna nel primo tempo mentre nella ripresa timbrano Icardi e Lautaro Martinez Pareggio ricco di gol quello tra Inter e Zenit San Pietroburgo che, all’Arena Garibaldi, si annullano con il punteggio di 3-3. Passi in avanti per i nerazzurri rispetto alla sconfitta subita contro il Sion, gli uomini di Spalletti si dimostrano più pimpanti e vanno in vantaggio ...

F1 - Ecclestone non ci sta : “questo sport ha troppe reGole che rovinano lo spettacolo” : L’ex boss della Formula 1 ha criticato le novità regolamentari inserite negli ultimi anni, sottolineando come rovinino lo spettacolo Questa nuova Formula 1 non piace affatto a Bernie Ecclestone, che non perde occasione per esprimere la propria contrarietà alla piega che sta prendendo la situazione. LaPresse/Photo4 Mister E ha espresso il proprio punto di vista quando siamo arrivati a metà stagione, sottolineando come tutte queste ...

Gol Perisic - l’interista è pazzesco : la Finale Mondiale è uno spettacolo - poi Francia di nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Perisic – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia e Croazia che stanno regalando spettacolo ed emozioni. La squadra di Deschamps passa in vantaggio, sfortunata autorete da parte di Mandzukic. Poi la reazione immediata della Croazia, il grande protagonista è sempre Perisic, rete pazzesca da parte dell’interista. Poi Griezmann firma il 2-1 su rigore. Gol ...

Il capodoglio ripreso dal drone - lo spettacolo nel Golfo di Taranto : Due avvistamenti in due giorni di almeno tre esemplari, uno dei quali ripreso grazie alla tecnologia del drone, che restituisce immagini dall'alto spettacolari del Golfo di Taranto. Una delle ...