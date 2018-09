Giulia Bongiorno | ' Corruzione | non ci vadano di mezzo gli innocenti'

Giulia Bongiorno a Pietro Senaldi : 'Assolvo la Lega - contro Matteo Salvini accuse deboli' : E ci regala un' inappuntabile difesa in punta di logica e di diritto del vicepremier leghista, incriminato per sequestro di persona a causa della sua politica sull' immigrazione, e del Carroccio, al ...

Redditi ministri governo : Giulia Bongiorno la più ricca - Di Maio e Salvini sopra i 100 mila euro : È Giulia Bongiorno, fra i componenti del governo che fanno diretto riferimento alla presidenza del Consiglio, la ministra di gran lunga più ricca: secondo l'ultima dichiarazione dei Redditi, e che dunque riguarda i guadagni precedenti agli incarichi nell'esecutivo, l'imponibile della titolare della pubblica amministrazione e avvocato, nota anche per affiancare Michelle Hunziker nella lotta contro la violenza sulle donne, tocca quota ...

'Assumeremo 450mila statali' - il piano della ministra Giulia Bongiorno - : Quanto ai costi dell'operazione, stimati dalla stampa in circa 31 miliardi, il ministro ha precisato di non aver ancora discusso del suo piano con il collega dell'Economia, Giovanni Tria, e che la ...

P.A. - Giulia Bongiorno : al via il dl 'concretezza' per 450 mila assunzioni : Ma l'impostazione politica e' di fare camminare le riforme sulle gambe delle persone'. Correlati [ assunzioni ], [ Bongiorno ], [ concretezza ], [ decreto ], [ governo ], [ pa ]

Assenteismo nelle PA - Giulia Bongiorno : “necessari controlli biometrici” : Nella Pubblica Amministrazione i casi di Assenteismo sono divenuti oramai da tempo dei veri e propri fenomeni cancerogeni. Per la ministra Giulia Bongiorno la tecnologia può rappresentare l’unico deterrente per debellare definitivamente questo fenomeno malsano presente in molte PA. Ministra Giulia Bongiorno: controlli biometrici e sanzioni ai dirigenti che tollerano l’Assenteismo Negli anni passati i vari ministri della nostra ...

Giulia Bongiorno : 'Alle vittime di violenze dico : non andate mai all'ultimo incontro con l'ex partner' : 'Denunciare i casi di abusi e di stalking è fondamentale, ma non basta. Da anni sottolineo che serve anche un piano processuale per non rimanere bloccati nelle maglie della giustizia'. Giulia ...

Giulia Bongiorno : 'L'allarme razzismo non esiste. Quello dell'immigrazione sì' : Esiste in Europa, secondo la Bongiorno, 'chi respinge alla frontiera e chi difende i confini con le armi: è impossibile, con tutta la generosità e la sensibilità del mondo, che l'Italia si faccia ...

Buoni Pasto : il ministro Giulia Bongiorno annuncia 'nuovo fornitore da agosto' : Migliaia di dipendenti statali e degli enti locali stanno per tornare dalle ferie estive e potrebbero, finalmente, trovare risolta al loro rientro la questione dei Buoni Pasto, i ticket utilizzati per l'acquisto del pranzo che, all'interno della Pubblica Amministrazione, fanno parte della retribuzione del lavoratore. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, era intervenuta solo qualche giorno fa, definendo intollerabile una ...