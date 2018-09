Giro di Gran Bretagna 2018 | Ian Stannard vince in solitaria la settima tappa | terzo

Golf - European Tour 2018 : gran Giro di Nino Bertasio che è decimo all’Omega European Masters. Vola al comando Matthew Fitzpatrick : Si è completato il terzo giro all’Omega European Masters. Sul par 70 di Crans Montana, Svizzera, si abbatte il ciclone Matthew Fitzpatrick: l’inglese gira in 63 colpi, piazza un eagle alla settima buca, distribuisce in giro altri cinque birdie e va al comando con un -14 complessivo. Dopo il settimo posto in Danimarca, il ventiquattrenne insegue la prima vittoria del 2018 dopo tre occasioni in cui ci è andato vicino in maggiore o ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Wout Poels batte Julian Alaphilippe a Whinlatter Pass. Il francese si prende la maglia di leader : L’olandese Wout Poels trionfa sull’impegnativo arrivo in salita di Whinlatter Pass al Giro di Gran Bretagna. Il corridore del Team Sky ha fatto la differenza sulla rampa finale, piazzando uno scatto secco negli ultimi metri e battendo Julian Alaphilippe, che si può consolare però con la maglia di leader della classifica generale. La fuga di giornata parte dopo 20 km formata da quattro corridori: Tony Martin (Katusha – Alpecin), Vasil ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Wout Poels batte Julian Alaphilippe a Whinlatter Pass. Il francese si prende però la maglia di leader : L’olandese Wout Poels trionfa sull’impegnativo arrivo in salita di Whinlatter Pass al Giro di Gran Bretagna. Il corridore del Team Sky ha fatto la differenza sulla rampa finale, piazzando uno scatto secco negli ultimi metri e battendo Julian Alaphilippe, che si può consolare però con la maglia di leader della classifica generale. La fuga di giornata parte dopo 20 km formata da quattro corridori: Tony Martin (Katusha – Alpecin), Vasil ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : la LottoNL-Jumbo vince la cronometro a squadre - Primož Roglic nuovo leader : La LottoNL-Jumbo vince la cronometro a squadre del Giro di Gran Bretagna 2018. Sull’impegnativo percorso di 14 km da Cockermouth a Whinlatter Pass, con la strada in salita nella seconda parte, la squadra olandese ha fatto registrare il miglior tempo in 19’37” con una media di 42,821 km/h. Una prestazione che permette al capitano Primož Roglic di diventare il nuovo leader. Alle loro spalle si piazza la Quick-Step Floors con 16” di ritardo, mentre ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : doppietta per André Greipel - secondo Sacha Modolo in volata : Nuovo arrivo in volata al Giro di Gran Bretagna 2018. La quarta tappa, di 183.5 km fra Nuneaton e Royal Lemington SPA, ha visto entrare in scena nuovamente le ruote veloci, con il bis timbrato dal tedescone André Greipel: l’uomo della Lotto Soudal ha dettato nuovamente la sua legge andandosi a prendere il secondo successo parziale, dominando in lungo e in largo negli ultimi 200 metri. Ancora il neozelandese Patrick Bevin come leader della ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Julian Alaphilippe inarrestabile - sua la terza tappa. Patrick Bevin strappa la leadership ad Alessandro Tonelli : La terza tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, con partenza e arrivo a Bristol per un totale di 127 km, premia il francese Julian Alaphilippe che, grazie anche al quarto posto di ieri, si porta al comando provvisorio della classifica a punti. Il corridore della Quick-Step Floors ha preceduto in volata il neozelandese Patrick Bevin, nuovo leader della graduatoria generale, e il lettone Emils Liepins (One Pro Cycling). Alessandro Tonelli, giunto ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : Julian Alaphilippe inarrestabile - sua la terza tappa. Patrick Bevin scalza la leadership ad Alessandro Tonelli : La terza tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, con partenza e arrivo a Bristol per un totale di 127 km, premia il francese Julian Alaphilippe che, grazie anche al quarto posto di ieri, si porta al comando provvisorio della classifica a punti. Il corridore della Quick-Step Floors ha preceduto in volata il neozelandese Patrick Bevin, nuovo leader della graduatoria generale, e il lettone Emils Liepins (One Pro Cycling). Alessandro Tonelli, giunto ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : fuga vincente di Cameron Meyer. Secondo posto per Alessandro Tonelli che diventa leader : L’australiano Cameron Meyer vince la seconda tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, 174 km da Cranbrook a Barnstaple. Il corridore della Mitchelton Scott ha battuto in uno sprint a due il compagno di fuga Alessandro Tonelli, che riesce però ad indossare la maglia leader. La fuga di giornata parte dopo 15 km formata da cinque corridori: Scott Davies (Team Dimension Data), Cameron Meyer (Mitchelton Scott), Erick Rowsell (Madison Genesis), Matthew ...

Monza - il Giro di Pierluigi Pardo a bordo di una granturismo. Al pilota : “Vai piano - ho paura. Sei una m…” : Hot lap per Pierluigi Pardo a bordo di una AMG GT-C sul circuito di Monza. Il giornalista ha confessato subito al pilota la sua paura: “Vai piano, sto male”. Quando all’ultima curva ha accelerato, Pardo si è lasciato andare. Video Facebook/Mercedes-Benz Italia L'articolo Monza, il giro di Pierluigi Pardo a bordo di una granturismo. Al pilota: “Vai piano, ho paura. Sei una m…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giro di Gran Bretagna 2018 - André Greipel vince la prima tappa in volata. Geraint Thomas e Chris Froome in gruppo : André Greipel ha vinto la prima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, 175 chilometri da Pembrey Country Park a Newport. Il velocista ha saputo imporsi al termine di una bellissima volata dominata davanti a Caleb Ewan e a Fernando Gaviria. Il tedesco della Lotto-Soudal indossa ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale di una corsa che assume maggior peso per la presenza di Geraint Thomas (vincitore del Tour de France) e Chris ...

Formula 1 GP Monza - Vettel : 'Non ho fatto un Giro perfetto - ma grande risultato per il team' : In altre occasioni avevo fatto dei giri migliori" ha concluso il quattro volte campione del mondo. "Non è stato un giro abbastanza buono per conquistare la pole. Fortunatamente sono secondo e non ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio Giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta in prova sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis Hamilton ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio Giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta nelle qualifiche sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis ...

Giro di Gran Bretagna 2018 - torna Chris Froome accanto a Geraint Thomas. Otto tappe affascinanti con tanti big : Non solo la Vuelta a España in questo inizio di settembre. Il calendario ciclistico internazionale presenta infatti anche il Giro di Gran Bretagna, corsa a tappe di una settimana (2-9 settembre) che per alcuni fungerà da evento di preparazione ai Mondiali di Innsbruck. L’appuntamento oltre la Manica assume parecchia importanza in questa stagione perché saranno presenti le stelle Geraint Thomas e Chris Froome, gli uomini del Team Sky reduci ...