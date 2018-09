Giorgia Meloni versione Spiderman scatena i social

Giorgia Meloni gela Giovanni Toti : 'Nessuna fusione tra noi e Forza Italia' : Una fusione con Forza Italia ? Non esiste. Giorgia Meloni gela Giovanni Toti che in una intervista a La Stampa aveva prospettato una sorta di ' seconda gamba ' del centrodestra formata dall'unione di ...

Giovanni Toti : 'Fusione con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni - poi tutti uniti alle Europee' : Una sorta di ' fusione ' tra azzurri e Fratelli d'Italia. Una ' seconda gamba ' del centrodestra che comprenda appunto Forza Italia , Fdi e cattolici con una prima intesa già in vista delle europee. E'...

Giorgia Meloni - dopo la sentenza sulla Lega attacca i giudici : 'Decisione ingiusta contro milioni di italiani' : Quella dei giudici è una 'sentenza ingiusta', scrive la Meloni su Facebook, che non potrà però 'fermare l'azione politica di un partito. Se c'è qualcuno che in passato ha sbagliato e ha commesso ...

Giorgia Meloni : 'Chi è responsabile gli se immigrati spariti nel nulla commettono reati?' : Già, 'di chi è la responsabilità?'. Se lo chiede Giorgia Meloni in merito alla 'sparizione' di 40 , ma forse sono addirittura 50, immigrati sbarcati dalla Diciotti e accolti a Rocca di Papa da una ...

Giorgia Meloni - orgoglio italiano : 'Gli africani a casa nostra non ci stanno' : A tenere banco è, ancora, il tema dell'immigrazione, nei giorni caldissimi dell'emergenza in Libia e nei giorni in cui gli echi dell'ultimo caso-Diciotti ancora non si sono spenti. E, come al solito, ...

Giorgia Meloni : 'Alle regionali scopriremo se Salvini è ancora un amico' : Nel centro storico della bella e maltrattata Ferrara, Giorgia Meloni chiude la Festa Tricolore del suo partito , Fratelli d' Italia, con un messaggio di guerra all' Europa oligarchica e un mezzo ...

“La sicurezza dei cittadini non è una macchina per il voto”. Revocata la scorta a Capitano Ultimo - l’uomo che mise in ginocchio ‘Cosa Nostra’. Giorgia Meloni attacca Salvini : “La mafia di Bagarella e di Riina non sono più un pericolo. Cara mamma, c’era una volta la sicurezza dei cittadini”. Con una serie di tweet, corredati dall’hashtag “#no mobbing di Stato”, il colonnello Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, il carabiniere che nel 1993 arrestò il boss Totò Riina, protesta contro la revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza ...

Giorgia Meloni contro la Francia : 'Libia e immigrati - sono sempre loro i responsabili' : Bordata di Giorgia Meloni contro la Francia . Dalla questione libica all' immigrazione, la leader di Fratelli d'Italia mette sotto accusa i governi d'Oltralpe: 'La Francia è la Nazione più ...

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : perché il partito unico non si farà : Certo, il processo alla Lega sui soldi è l' ennesima intromissione della magistratura nella politica, ma in ogni caso non scombinerà più di tanto i piani dei protagonisti. Finché il governo va avanti ...

Caporalato : la denuncia di Giorgia Meloni in un video su Facebook : Il 29 agosto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tramite un video pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di San Severo Francesco Stefanetti FdI e condiviso dalla stessa Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook, in cui veniva ripreso l’ennesimo furgoncino carico di braccianti extracomunitari nei pressi di Foggia, ha riacceso i riflettori dei media sulla piaga del “Caporalato”. Questione che sembrava nuovamente accantonata ...

Giorgia Meloni - il documento che sputtana la ministra grillina : le carte copiate da Gentiloni : Se qualcuno al Sud si era fatto qualche illusione sul Movimento Cinque Stelle dopo aver regalato una valanga di voti ai grillini, non faticherà a ricredersi dopo le prime imbarazzanti mosse del ...

Giorgia Meloni - monumentale umiliazione di Macron : 'Abbia il pudore...' - ducetto colpito e affondato : Giorgia Melon i non ci sta. 'Macron abbia il pudore di tacere', scrive su Facebook, 'il caos immigrazione è colpa della Francia: dell'attacco alla Libia voluto dal Napoleone da operetta Sarkozy in ...

Giorgia Meloni - la pazzesca indiscrezione : 'Nel governo con il M5s' - Forza Italia polverizzata : Può darsi che dovremmo uscire da questa situazione di stallo, ma non dipenderà solo da noi, dipende da come evolverà la politica del governo. Se dovesse evolvere in peggio, avremmo una linea sempre ...