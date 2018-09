Giappone | violento terremoto a Hokkaido | il bilancio delle vittime sale a 30 | centinaia i

meteoweb.eu

: Giappone, violento terremoto a Hokkaido: il bilancio sale a 18 morti, 24 i dispersi - infoitestero : Giappone, violento terremoto a Hokkaido: il bilancio sale a 18 morti, 24 i dispersi - meteo_real : Immagini drammatiche dal Giappone, dove aumenta il numero delle vittime causate dal violento terremoto - zazoomblog : Giappone violento terremoto a Hokkaido: il bilancio sale a 16 morti 26 i dispersi - #Giappone #violento #terremoto -

(Di sabato 8 settembre 2018) Continua ad aggravarsi ildelche ha colpito l’isola di, in: 30 i morti e 400 i feriti, di cui molti lievi. Decine di migliaia di soccorritori sono impegnati nella ricerca di dispersi (9) nel fangofrane provocate dal sisma magnitudo 6.6, in particolare nella cittadina rurale di Atsuma: circa 40mila uomini, tra i quali soldatiForze di autodifesa, sono al lavoro, utilizzando bulldozer e cani da soccorso, 75 elicotteri sono in volo. Tre milioni di famiglie sono rimaste senza corrente elettrica giovedì, dopo che il sisma ha danneggiato una centrale elettrica nella regione: il black-out ha colpito anche Sapporo, con oltre 2 milioni di abitanti. Circa 31mila case ancora non hanno acqua e circa 16mila persone sono si trovano nei rifugi. Ieri sono ripresi i voli internazionali presso l’Aeroporto internazionale di ...