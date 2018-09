Gessica scomparsa | l' ultima ?rivelazione? della madre | «Ecco cosa ho sognato»

“Ecco dov’è mia figlia”. Gessica - scomparsa da 26 giorni. Il sogno premonitore della mamma e quel ‘dettaglio’ social da brividi : L’ipotesi di un allontanamento volontario, dopo 26 giorni, sembra essere sempre più improbabile. Le tracce di Gessica Lattuca sembrano perdersi proprio nel cuore del suo paesino, Favara, ad Agrigento, nella zona delle case popolari, dove la ragazza era solita andare. Come rivelano gli inquirenti, le analisi dei tabulati telefonici e delle celle radio non sembrano per il momento aver fornito elementi utili circa i posizionamenti del ...

Gessica Lattuca - mamma scomparsa/ Favara - perquisizioni e sopralluoghi : svolta vicina? Ipotesi "lupara bianca" : Gessica Lattuca, mamma scomparsa a Favara: verso la svolta? perquisizioni e sopralluoghi in corso, tra le Ipotesi anche quella choc: vittima di una lupara bianca?(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:48:00 GMT)

