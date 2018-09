Germania | ' Noi non possiamo entrare' | ristorante vietato ai bambini

"Per noi eritrei l'Italia è una tappa. Scappiamo in Germania o Svezia" : L'ipotesi inquietante è che fra i mediatori che hanno fatto da interpreti al centro 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa ci fosse anche qualcuno legato alla maxi organizzazione che si occupa del viaggio.

Germania - esplosione in raffineria Bayernoil a Vohburg : 8 feriti - : Lo scoppio è avvenuto in un impianto in Baviera, vicino a Ingolstadt. La zona è stata evacuata per precauzione a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme

Intesa con Austria e Germania sui migranti. Salvini 'Noi tre faremo ordine. La Ue riconosca come sicuri i porti libici' : INNSBRUCK - Il trilaterale coi ministri degli Interni di Germania e Austria è appena terminato. Sono le 8.30 e Matteo Salvini cammina per il centro di Innsbruck per raggiungere il palazzo dei ...

VERTICE NATO - SCONTRO TRUMP-MERKEL/ Cancelliera : “Germania prigioniera di Putin? Noi indipendenti” : NATO, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del VERTICE di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk. SCONTRO con la Merkel(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Migranti - scontro Germania-Ungheria. Orban : 'Berlino li rimandi in Grecia - non da noi' : 'Si è chiarito che io e la cancelliera, che Germania e Ungheria vedono il mondo in un modo diverso. Ma aspiriamo a una stretta collaborazione'. Lo ha detto Victor Orban, oggi a Berlino, in conferenza stampa con Angela Merkel. 'Sulla migrazione abbiamo prospettive molto ...