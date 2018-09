Germania | nessun caso Sané | l' attaccante ha lasciato il ritiro perché è diventato papà

Stati Uniti - ex guardiano nazista SS espulso in Germania/ Trump - "nessun futuro per quelli come lui negli Usa" : Usa, espulso ex guardiano nazista Jakob Palij. Ultime notizie, è stato rimandato in Germania con un aereo atterrato a Dusseldorf: fu aiutante SS a Trawniki(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:30:00 GMT)

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton graziato - nessuna penalità per il britannico : Much Ado About Nothing: Lewis Hamilton, messo sotto investigazione al termine del GP di Germania, che ha vinto, se la cava con una lavata di capo nonostante una palese infrazione che poteva portare ad una penalizzazione. L’inglese, nel corso del 53° giro, aveva imboccato la corsia dei box per poi rientrare in pista attraversando la linea bianca e l’erba. Poco dopo le 18.00 era giunta la convocazione della FIA in direzione gara per ...

Germania - a Lubecca accoltellati 12 passeggeri su un bus. Assalitore arrestato. La polizia : «Nessun morto» : ROMA - Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe morta e...

Banche in Germania in crisi ma nessuno ne parla : In Germania il ministero delle Finanze ha convinto 'i regolatori tedeschi a una certa benevola distrazione mentre le Banche assumevano rischi sempre più scriteriati'. Così scrive sul Corriere Economia Federico Fubini che fa riferimento alla ricerca in corso di pubblicazione di un economista tedesco esperto di Banche, tale Martin Hellwig, 69 anni, la cui ricerca si intitola " La Germania e ...