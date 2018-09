ilfattoquotidiano

: Germania, l’Afd e l’asse con gli xenofobi anti-Islam e neonazi. Da Chemnitz parte la corsa… - TutteLeNotizie : Germania, l’Afd e l’asse con gli xenofobi anti-Islam e neonazi. Da Chemnitz parte la corsa… - juvegio30 : RT @GiancarloDeRisi: Germania, rivolta a Chermnitz, il ministro Seehofer sta con AfD e con i cittadini: “I migranti sono un problema”. Ma A… - GiusyP_78 : RT @GiancarloDeRisi: Germania, rivolta a Chermnitz, il ministro Seehofer sta con AfD e con i cittadini: “I migranti sono un problema”. Ma A… -

(Di sabato 8 settembre 2018) In prima fila, uno accanto all’altro, Björn Höcke, Andreas Kalbitz e Jörg Urban. I tre volti dell’Alternative für Deutschland nelladell’Est. Al loro fianco Lutz Bachmann, l’ideatore e ideologo del movimentoofobo Pegida. E’ una delle tante fotografie che arrivano da, la città della Sassonia diventata da ormai una decina di giorni il nuovo laboratorio delle proteste-migre di chi vuole fermarle. Ma è anche la più significativa, perché rappresenta l’unificazione di tutte le tendenze dell’estrema destra tedesca: una forza parlamentare è scesa in piazza, dichiaratamente o meno, conofobi, hooligans e. E i sondaggi sembrano premiare questa scelta: secondo le ultime rivelazioni dell’istituto Insa,ha raggiunto il 17% dei consensi ed è attualmente il secondo partito in, davai socialdemocratici e dietro soltanto alla Cdu di ...