Germania | Joachim Loew pronto a prendersi un altro record | il ct tagli il traguardo delle

(Di sabato 8 settembre 2018)contro il Perù raggiungerà ildi presenze sulla panchina dellache appartiene a Sepp Herbeger Amichevole con primato per il tecnico dellache domani sera contro il Perùerà il167 presenze sulla panchina dei tedeschi. In carica dal 2006 dopo due anni da assistente con Jurgen Klinsmann allenatore,contro gli andini raggiungerà ildi presenze in panchina di Sepp Herbeger che guidò ladal 1936 al 1942 e dal 1950 al 1964 conquistando il mondiale del 1954 in Svizzera., campione del mondo in Brasile nel 2014, detiene il primatovittorie: 108 a fronte di 30 pareggi e 27 sconfitte. Superata la delusione per l’eliminazione nella fase a gironi nel mondiale di Russia di questa estatea proseguire il suo cammino da ct con un contratto che scade nel 2022. (ADNKRONOS)L'articolo ...