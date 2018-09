Germania | Chemnitz | nostalgici Hitler assaltano ristorante ebraico Attacco neonazisti

Germania - ASSALTO NEONAZISTA A RISTORANTE EBRAICO/ Ultime notizie Chemnitz : antisemiti feriscono proprietario : GERMANIA, ASSALTO NEONAZISTA a RISTORANTE EBRAICO: Ultime notizie Chemnitz, estremisti neonazisti hanno ferito il proprietario del locale. Soffiano venti xenofobi nel cuore dell'Europa.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Germania - l’Afd e l’asse con gli xenofobi anti-Islam e neonazi. Da Chemnitz parte la corsa al voto dei sovranisti : In prima fila, uno accanto all’altro, Björn Höcke, Andreas Kalbitz e Jörg Urban. I tre volti dell’Alternative für Deutschland nella Germania dell’Est. Al loro fianco Lutz Bachmann, l’ideatore e ideologo del movimento islamofobo Pegida. E’ una delle tante fotografie che arrivano da Chemnitz, la città della Sassonia diventata da ormai una decina di giorni il nuovo laboratorio delle proteste anti-migranti e di chi vuole fermarle. Ma è anche la più ...

Germania : Chemnitz - 120 indagati - 6 per saluto romano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - 8 anni e mezzo per il rifugiato omicida. Rischio nuove proteste dopo Chemnitz : Otto anni e mezzo di carcere. Questa la pena per Abdul D., il rifugiato afghano che il 27 dicembre 2017 uccise con una lama di 20 cm l’ex fidanzata tedesca 15enne, Mia, in un supermercato di Kandel, cittadina della Renania-Palatinato. Il movente, pare, la gelosia. Decisiva a suo favore è stata la giovane età: 15 anni, secondo quanto dichiarato da lui stesso nell’aprile 2016, quando era arrivato in Germania come minore non ...

Germania : manifestazione Chemnitz - 9 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - a Chemnitz migliaia manifestanti estrema destra in piazza : migliaia di manifestanti di estrema destra hanno sfilato per le strade di Chemnitz, in Germania. Una "marcia del lutto" è stata ribattezzata la protesta dai leader del partito AfD e da quelli del ...

Germania : polizia blinda Chemnitz - cancellato match Dresda-Amburgo : La Federcalcio tedesca ha cancellato la partita tra Dinamo Dresda e Amburgo, in programma domani per la Bundesliga 2. La decisione arriva su richiesta della polizia del Land della Sassonia che si prepara a concentrare tutte le proprie risorse a Chemnitz, a circa 65 km da Dresda, dove domani è in programma una nuova manifestazione dell’estrema destra dopo quella andata in scena domenica. La città vive giorni di altissima tensione dopo ...

Germania : polizia blinda Chemnitz - cancellato match Dresda-Amburgo : La Federcalcio tedesca ha cancellato la partita tra Dinamo Dresda e Amburgo, in programma domani per la Bundesliga 2. La decisione arriva su richiesta della polizia del Land della Sassonia che si prepara a concentrare tutte le proprie risorse a Chemnitz, a circa 65 km da Dresda, dove domani è in programma una nuova manifestazione dell’estrema destra dopo quella andata in scena domenica. La città vive giorni di altissima tensione dopo ...

Germania : spunta talpa caso Chemnitz : ANSA, - BERLINO, 30 AGO - spunta la talpa del caso Chemnitz in Germania, dove un dipendente della giustizia ha ammesso di essere stato lui a divulgare l'ordine di arresto della polizia, a carico di ...

Germania - in Rete nome sospetto killer di Chemnitz : bufera su polizia - : Il mandato di arresto per un migrante siriano e uno iracheno, accusati dell'omicidio di un 35enne tedesco, è comparso su siti legati all'estrema destra. Nei giorni scorsi 20 feriti negli scontri in ...

Germania : Chemnitz - finisce in rete neonazista il mandato cattura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

CHEMNITZ - CACCIA ALLO STRANIERO : SCONTRI NEONAZISTI/ Ultime notizie Germania : ultradestra trionfa in Sassonia : Germania, NEONAZISTI in piazza a CHEMNITZ: SCONTRI con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "CACCIA all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 20:57:00 GMT)

Germania - neonazisti in piazza “caccia allo straniero”/ Ultime notizie Chemnitz - Merkel : “basta odio razzista” : Germania, neonazisti in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "caccia all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:35:00 GMT)

Germania - CACCIA ALLO STRANIERO DEI NEONAZISTI/ Ultime notizie Chemnitz - scontri di piazza : 20 feriti : GERMANIA, NEONAZISTI in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "CACCIA all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:11:00 GMT)