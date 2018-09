Genova | Toti | nuovo viadotto nel 2019

Genova - Giovanni Toti : "Il nuovo ponte sarà pronto entro novembre 2019" : Nel giorno in cui sono stati resi noti i nomi degli indagati per il crollo del viadotto Morandi a Genova , il governatore Giovanni Toti ha fatto una promessa davvero importante: il nuovo ponte di Genova sarà costruito entro poco più di 12 mesi.L'occasione è stata la conferenza che ha visto la partecipazione del Comune di Genova , della Regione Liguria, dei vertici di Fincantieri e Autostrade, Giovanni Bono e Giovanni Castellucci, e ...

Ponte di Genova - Renzo Piano : «Deve durare mille anni». Toti : «Pronto entro il 2019» | La rabbia in città : Presentato il progetto che l'architetto Piano ha regalato alla città . Il commissario straordinario Toti invita tutti a fare presto

Genova - gli sfollati tornano nel loro quartiere ma non nelle abitazioni. Di Maio smorza toni con Toti : 'Riconosco tutto il lavoro che stanno facendo. Serve un decreto Genova il prima possibile' ha detto il vicepremier che ieri aveva suscitato l'ira del commissario straordinario. toni nelli torna sulle ...

Giuseppe Conte - Giovanni Toti bussa alla porta del premier : ci aiuti lui per gli sfollati di Genova : Giovanni Toti confida nel buonsenso del premier Giuseppe Conte . Dopo la polemica scoppiata ieri 4 settembre tra il governatore della Liguria e Luigi Di Maio accusato di blaterare sul caso del crollo ...

Genova - scontro alla Camera. Toninelli : 'pressioni per non pubblicare le concessioni'. Sugli sfollati è duello Di Maio-Toti : Le opposizioni chiedono i nomi e invitano il presidente di Montecitorio fico ad informare la magistratura -

La rabbia degli sfollati di Genova : ed è scontro tra Toti e Di Maio : Genova - Disperazione e rabbia la prima protesta degli sfollati di Genova va in scena durante la seduta congiunta dei consigli regionali e Comunali: 'Non siamo come cani a cui si tira un osso'. ...