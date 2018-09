Genova | salvati 3 sub bloccati in mare a Portofino

meteoweb.eu

(Di sabato 8 settembre 2018) Tratti in salvo 3 sub, una ragazza e due ragazzi di, che oggi pomeriggio erano rimastidopo aver esplorato la grotta della Colombara, nelle acque della riserva marina trae San Fruttuoso di Camogli. Sul posto capitaneria di porto, vigili del fuoco e 118. E' stato richiesto l'intervento dei SAF, il nucleo speleo, alpino fluviali, in parte arrivato via terra e in parte con l'elicottero drago. I soccorritori si sono calati dall'alto sino a raggiungere i tre giovani, e successivamente hanno avuto luogo le operazioni di recupero via terra: i tre ragazzi sono stati recuperati con le funi uno per volta e portati in una zona sicura.