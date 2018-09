Genova | Conte | Su revoca decisione serena | non a rischio stato di diritto

Crollo ponte Genova - Conte : 'Non siamo per le nazionalizzazioni' : "Non siamo per le nazionalizzazioni e privatizzazioni ma per una gestione efficiente delle risorse pubbliche". A chiarirlo è il premier, Giuseppe Conte, tornando a parlare del Crollo del ponte Morandi ...

Dal decreto Dignità alle misure per Genova : i primi 100 giorni del governo Conte : Dal decreto Dignità alle misure per l’emergenza di Genova l’attività del Consiglio dei ministri in 17 riunioni

Giuseppe Conte - Giovanni Toti bussa alla porta del premier : ci aiuti lui per gli sfollati di Genova : Giovanni Toti confida nel buonsenso del premier Giuseppe Conte . Dopo la polemica scoppiata ieri 4 settembre tra il governatore della Liguria e Luigi Di Maio accusato di blaterare sul caso del crollo ...

Genova - TOTI : "DEMOLIZIONE PONTE MORANDI IN 30 GIORNI"/ 'Richiesto a Conte provvedimento di Legge ad Hoc' : PONTE GENOVA, 'demolizione in 30 giorni': TOTI e Autostrade presentano piano, 'allargata area pedaggi gratis'. Sì a Renzo Piano e Fincantieri.

Genova - TOTI : “DEMOLIZIONE PONTE MORANDI IN 30 GIORNI”/ "Richiesto a Conte provvedimento di Legge ad Hoc" : PONTE GENOVA di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "Demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:01:00 GMT)

L'APPELLO A CONTE/ Toti : subito una legge speciale in manovra per portare soldi a Genova : "Compito della politica è ripristinare al più presto la normalità. E la tragedia di Genova può diventare un'opportunità per tutto il Paese".

Pd contestato ai funerali di Genova - Giuseppe De Rita : 'Giusto così - e cambiare nome non servirà a nulla' : Giusto fischiare gli esponenti del Pd ai funerali di Genova . A parlare, intervistato da Repubblica , il sociologo Giuseppe De Rita , presidente del Censis . 'Qualche volta il primo buuu non è del ...

Genova - oggi il cda Autostrade. Conte : '500 milioni stanziati? Pochi' - : Il presidente del Consiglio conferma la volontà del governo e annuncia una contromossa in caso di penali contro lo Stato. Intanto su Twitter si accende la polemica tra Matteo Renzi e il M5S per un ...

Autostrade e Atlantia - doppio cda : "misure sostegno per vittime Genova"/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Altlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: 'fondi modesti'.

Genova - Conte : “Avanti su revoca concessione. Fondi da Autostrade? Pochi rispetto a utili - potrebbero quintuplicarli” : Il presidente del Consiglio ribadisce che “con la procedura di revoca della concessione ad Autostrade si va avanti”. A quasi una settimana dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera conferma la linea scelta dell’esecutivo. E non solo: sull’offerta di Atlantia di mezzo miliardo, il premier replica che “la somma stanziata è ben modesta rispetto ...

Genova - crollo del ponte Morandi : i reati contestati e l'indagine della Procura. I chiarimenti dell'avvocato : Mentre la politica discute di revoca della convenzione alla società Autostrade per l'Italia e dell'eventuale nazionalizzazione delle strade, c'è un dato di fatto su quanto avvenuto a Genova con il crollo del ponte Morandi: c'è un'indagine penale in corso e dal suo esito dipenderanno anche le decisioni politiche. Per ora, insomma, è un gran parlare, ma fino a quando non saranno stabilite le responsabilità dalla magistratura, saranno, appunto, ...

Autostrade e Atlantia - doppio cda : “misure sostegno per vittime Genova”/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Genova - Conte : avanti con la revoca - Autostrade paghi il quadruplo : Roma, 21 ago., askanews, - Sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, 'abbiamo avviato una 'procedura di legge'' e 'il governo si muoverà ...

Autostrade - Conte : "Genova? Avanti con la revoca ?Prepariamo una contromossa" : Giuseppe Conte tira diritto. Il governo revocherà la concessione ad Autostrade. Il presidente del Consiglio in un'intervista al Corriere mette in chiaro le cose: "Valuteremo con attenzione la modalità migliore per soddisfare l"interesse pubblico. Va senz"altro trovata un"alternativa a cattive privatizzazioni e a un sistema concessorio mal realizzato". Poi annuncia una "contromossa" che potrebbe annullare o ridurre le penali che dovrebbe pagare ...