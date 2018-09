Genoa | netto successo contro l’Alessandria e gol pazzesco di Medeiros VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 8 settembre 2018) Ilcontinua la preparazione in vista della ripresa del campionato, poker della quadra di Ballardinil'Alessandria (serie C), amichevole disputata nel pomeriggio allo stadio Moccagatta. Dopo pochi minuti autorete di Prestia, raddoppio di, direttamente su punizione, e tris di Mazzitelli. Nella ripresa, Pereira firma il definitivo 4-0 finale. Prima dell'inizio del match un minuto di silenzio per la tragedia del ponte Morandi, con i giocatori grigi che hanno indossato una maglia ricordo delle vittime. GUARDA IL–> Gol, rete incredibile su punizione