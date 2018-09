Gela | Ascia | ' Al di sopra degli incarichi c' è un valore che si chiama dignità'

AnGela Rafanelli a Blogo : "Domenica In? Ho sofferto" (VIDEO) Con Casciari su Radio 2 ogni sabato : Tra le novità di B come il sabato, il programma di Rai2 che debutterà sabato 15 settembre nel pomeriggio subito dopo il Tg2, c'è il fatto che ne sia prevista una versione Radiofonica in onda in simulcast su Radio 2. Alla sua conduzione Angela Rafanelli e Mauro Casciari che con i loro commenti arricchiranno la trasmissione dedicata al campionato di calcio di Serie B condotta da Andrea Delogu (video intervista), Gabriele Corsi (video ...

L'ambasciatrice MarianGela Zappia debutta all'Onu - vede Guterres : ... in questa cornice, all'accento posto dal segretario generale sulla prevenzione delle crisi, sulla soluzione politica dei conflitti e sul consolidamento della pace. "Sicurezza, diritti e sviluppo ...

ARABIA SAUDITA ESPELLE AMBASCIATORE DEL CANADA/ ConGelati i rapporti tra i due Paesi : ARABIA SAUDITA ESPELLE AMBASCIATORE del CANADA: ultime notizie, ritorsione per le "interferenze" riconducibili alle critiche per gli arresti di attivisti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Palermo : Gelarda lascia gruppo M5S - è un atto politico : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Non c'è più la possibilità di fare politica, qualunque cosa dico vengo smentito e non mi coinvolgono in alcuna decisione". E' così che Igor Gelarda, consigliere del M5S al Comune di Palermo, spiega all'Adnkronos la sua decisione di dichiararsi "indipendente" rispetto a