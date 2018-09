Gb | su binari metro con bimbo in carrozzina

Metro Roma interrotta - persona su binari : 21.30 La linea B della Metropolitana di Roma è stata sospesa nel tratto tra Castro Pretorio e Piramide. La sopensione è stata decisa per la presenza sui binari di un uomo. Contrastanti le notizie che sono giunte finora. Non è chiaro cosa sia accaduto. Sembrerebbe che la persona abbia tentato di gettarsi sotto al convoglio. Sono in corso le operazioni di soccorso.