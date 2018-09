Galaxy S9 | il prezzo scende a 499 euro in un famoso volantino nazionale

Volantino MediaWorld del 6 settembre : Samsung Galaxy S7 - S8 e Huawei P8 Lite 2017 a prezzo basso (a rate) : Ecco a voi il Volantino MediaWorld 'I Super Eroi del Tasso Zero', in corso di validità da oggi 6 settembre, fino al giorno 12 del mese. La forza di questa campagna promozionale consiste nella proposta rateale: sceglierete voi se pagare in 10, 20 o 25 comode rate mensili, naturalmente a tasso zero. Tra i prodotti a prezzo scontato l'intramontabile Samsung Galaxy S7, vostro in 25 rate da 11.96 euro ciascuna (la cifra complessiva è di 299 euro, ...

Galaxy s9 - s9 plus e Note 9 ad un prezzo imperdibile : Gli ultimi smartphone della Samsung, tra cui il Galaxy s9 e il Galaxy Note 9, sono stati degli strepitosi successi.Il Samsung Galaxy s9 è acquistabile in due versioni, ovvero una con il display da 5,6 pollici, mentre l’altra con un display da 5,8 pollici.Galaxy Note 9 e Galaxy S9 – S9 plus in offerta su AmazonIl dispositivo possiede una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una fotocamera anteriore da 8 megapixel.Continue reading Galaxy ...

Samsung Galaxy Note 9 : scheda tecnica - prezzo e foto : Samsung Galaxy Note 9 era sicuramente uno degli smartphone più attesi del 2018, visto quanto seguito ha questa serie di Samsung, da sempre molto apprezzata tra il pubblico. La marcia in più di questo Note 9, come di tutta la serie del resto, è sicuramente la S Pen, che è stata anche rivista ed aggiornata nella nuova versione. Caratteristiche e design Partiamo dalla prima cosa che si nota di Note 9, cioè il design. Sicuramente non si può parlare ...

Occasionissima dal 5 settembre per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : da Vodafone prezzo stracciato : Una buonissima notizia quella che si può condividere in queste per un target selezionato di utenti Vodafone che intendono acquistare un Samsung Galaxy S9, o in alternativa un Samsung Galaxy S9 Plus, a prezzo davvero concorrenziale. A partire da oggi 5 settembre, infatti, la compagnia telefonica consente al pubblico non solo di portarsi a casa i due modelli a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, ma anche a rate, stando ai dettagli ...

Regalo multifunzione con il volantino Expert : buon prezzo Samsung Galaxy S9 - S8 e Huawei P20 Lite : Agli amanti della tecnologia non sarà certo sfuggito il volantino Expert: un Regalo hi-tech più che utile ossia una stampante multifunzione è in abbinamento a determinati prodotti e va sicuramente messo pure in risalto il prezzo del Samsung Galaxy S9 con speciale sconto rottamazione ma anche quello del non più giovanissimo Galaxy S8 e del Huawei P20 Lite. Prima di tutto è meglio specificare che il volantino Expert sarà valido da questo ...

Super prezzo Samsung Galaxy S9 : come ottenerlo con TIM Party : Se siete clienti TIM da almeno cinque anni acquistare il Samsung Galaxy S9 fino al 6 ottobre vi converrà molto di più: gli iscritto a TIM Party, infatti, avranno la possibilità di portarsi a casa il top di gamma sudcoreano al prezzo scontato di 549.99 euro (in luogo degli 899.99 euro di listino, con un taglio di 350 euro esatti). La promozione prevede l'acquisto in un'unica soluzione (il pagamento rateale non è previsto), questo volevamo ...

Smartphone 2018 - offerte al prezzo più basso : iPhone X - Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus : Smartphone 2018, offerte al prezzo più basso: iPhone X, Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus Oggi, martedì 28 agosto 2018, diamo uno sguardo alle migliori offerte online su tre Smartphone di ...

Galaxy Note 9 - pubblicati codici sorgente del Kernel - Caratteristiche - prezzo - scheda tecnica e recensioni : Galaxy Note 9, pubblicati codici sorgente del Kernel. Immagine HD Blog Galaxy Note 9, pubblicati codici sorgente del Kernel - Caratteristiche, prezzo, scheda tecnica e recensioni Samsung Galaxy Note 9 ...

Storiche novità per il Samsung Galaxy S9 : prezzo inferiore ai 500 euro il 24 agosto : Lo scorcio finale del mese di agosto ci sta regalando novità molto interessanti per tutti coloro che sono interessati all'acquisto di un Samsung Galaxy S9. Come era prevedibile, e come vi abbiamo riportato pochi giorni fa su queste pagine, lo smartphone rientra tra quelli destinati a ricevere l'aggiornamento Android Pie 9.0 in anticipo rispetto ad altri e con una sorta di corsia preferenziale. Se la notizia allieta soprattutto chi ha già deciso ...

Ecco il prezzo TIM di Samsung Galaxy Note 9 : opzione d’acquisto disponibile : Dopo avervi parlato del listino prezzi di Vodafone, Wind e Tre per l'acquisto del Samsung Galaxy Note 9, Eccoci qui a darvi conto delle offerte di TIM, visto il recente aggiornamento del suo listino. Nel momento in cui vi scriviamo (non è detto poi che le cose non cambino più avanti), il phablet di ultima generazione, nel modello da 512GB di memoria interna, risulta acquistabile attraverso l'esborso di un contributo iniziale di 149 euro, oltre ...

Back to school volantino MediaWorld : prezzo Samsung Galaxy S8 - Note 9 e Huawei P Smart a rate : Il nuovo volantino MediaWorld si apre con la campagna 'Back to school', valida anche online da oggi 23 fino al 29 agosto. La proposta commerciale prevede sconti fino al 40% sull'elettronica di consumo (Smart TV, console di gioco, PC portatili, elettrodomestici grandi e piccoli, etc.). Le promozioni, in ogni caso, risultano valide anche sugli Smartphone, che potrete fare vostri in 10, 20 o 25 comode rate mensili con TAN Fisso 0% e Taeg 0%, sempre ...

Galaxy Note 9 promosso dalle recensioni della rete | Data uscita - prezzo e caratteristiche : Galaxy Note 9, le recensioni del web lo promuovono. Immagine Business Insider Galaxy Note 9 promosso dalle recensioni del web - Data uscita, prezzo e caratteristiche Lo scorso 9 agosto, presso il ...

Galaxy Note 9 - le recensioni del web lo promuovono - Data uscita - prezzo e caratteristiche : Galaxy Note 9, le recensioni del web lo promuovono. Immagine Business Insider Galaxy Note 9, le recensioni del web lo promuovono - Data uscita, prezzo e caratteristiche Lo scorso 9 agosto, presso il ...

Samsung Galaxy Note 9 - cosa cambia rispetto all'8 - Data uscita - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 9, cosa cambia rispetto all'8. Immagine: AndroidPIT. Samsung Galaxy Note 9, cosa cambia rispetto all'8 - Data uscita, prezzo e caratteristiche Samsung Galaxy Note 9 è finalmente ...