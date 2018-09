Fuma marijuana e beve whiskey durante l’intervista | bufera su Elon Musk E il titolo di

Elon Musk Fuma marijuana e beve whiskey in diretta durante un’intervista mentre le azioni Tesla crollano in borsa : Le azioni di Tesla sono crollate a Wall Street, con perdite che hanno raggiunto il 10 per cento, dopo che due manager hanno annunciato l’intenzione di lasciare la società, già scossa dai comportamenti del fondatore e amministratore delegato Elon Musk. L’eccentrico imprenditore è tornato a fare discutere per un video in cui, durante un’intervista con il comico Joe Rogan, fuma erba e sorseggia whiskey, meditando su temi come ...

