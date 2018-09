: L’Italia spezzata a metà. Il diritto alla mobilità negato. Centinaia di persone bloccate anche per cinque ore in va… - lucianonobili : L’Italia spezzata a metà. Il diritto alla mobilità negato. Centinaia di persone bloccate anche per cinque ore in va… - natty030174 : RT @lucianonobili: L’Italia spezzata a metà. Il diritto alla mobilità negato. Centinaia di persone bloccate anche per cinque ore in vagoni… - CyberNewsH24 : #Fs, nuovo guasto: dopo Roma a Torino -

Disagi alla circolazione ferroviaria sul nodo,con rallentamenti fino a 70 minuti. Intorno alle 6 un problema all'alimentazione della linea elettrica ha interessato tutta l'area diPorta Nuova, in entrata e in uscita causando rallentamenti per otto treni dell'Alta Velocità e una quindicina di regionali Alle 9.20 è regolarmente ripreso il traffico, con i ritardi in coda.Ieri unalla linea elettrica dell'Alta velocità sulla-Firenze ha provocato ritardi fino a 4 ore.(Di sabato 8 settembre 2018)