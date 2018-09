Free Dive | il nuovo servizio streaming | gratuito | di Amazon

Quake Champions diventa Free -to-play da oggi : Il futuro di Quake Champions è gratis. Ed è già arrivato. La versione gratuita di Quake Champions è ora disponibile, in via permanente, tramite il programma di avvio Bethesda e su Steam. Il gioco può già essere scaricato tramite il programma di avvio di Bethesda.net e su Steam. Per festeggiare l’uscita e il Quake Con, i giocatori che effettueranno ...

Paladins diventa Free -to-play su Nintendo Switch : Il mese scorso, precisamente durante la settimana dedicata all'E3 Paladins è stato pubblicato (per un breve periodo) su Nintendo Switch , per qualche strana ragione però non si trattava della versione free-to-play ma di quella a pagamento.Come riporta Gamingbolt, la versione che è stata rilasciata su Nintendo Switch conteneva il Founder's Pack, ovvero la versione in cui bisognava pagare per sbloccare tutti gli eroi, al posto di quella ...

Raiders Of The Broken Planet diventa Free-to-play col nome di Spacelords : Mercury Steam ha annunciato che il suo shooter cooperativo per 4 giocatori Raiders Of The Broken Planet, verrà completamente ri-pubblicato sotto il nome di Spacelords e adotterà un modello free-to-play.Come riporta Rock Paper Shotgun, il director Enric Alvarez ha spiegato il motivo dietro questa scelta:"Quando abbiamo lanciato Raiders of the Broken Planet, nel settembre dello scorso anno, speravamo che il prezzo di soli 9,99 euro per singola ...