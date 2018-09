Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi a Unomattina | tutte le novità

La Vita in Diretta dimentica Franco Di Mare e Paola Perego : ecco cosa è successo : FUNWEEK.IT - La prima puntata dell'edizione 2018/2019 de La Vita in Diretta non è andata granché liscia per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini che, pensando di far cosa gradita agli spettatori, ...

La Vita in Diretta 'dimentica' Franco Di Mare e Paola Perego : ecco cosa è successo : La prima puntata dell'edizione 2018/2019 de La Vita in Diretta non è andata granché liscia per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini che, pensando di far cosa gradita agli spettatori, hanno aperto con ...

La vita in diretta dimentica Franco di Mare e Paola Perego dal suo filmato storico (video) : La nuova edizione 2018/19 de La vita in diretta (in liveblogging a questo link) è partita ufficialmente nel segno dell'allegria e del ricordo. La moda dello scovare nella storia delle teche Rai (techetechete insegna) coinvolge e piace sempre. Quindi, perché non sfruttare il servizio per un'autocelebrazione?Così l'anteprima della prima puntata del programma di infotainment condotto quest'anno dalla coppia (ritrovata) composta da Tiberio ...

Spagna - decreto per esumare resti Franco : 18.30 Il governo spagnolo ha approvato un decreto che avvia l'iter per l'esumazione del corpo del dittatore Francisco Franco dal mausoleo della Valle dei caduti, alle porte di Madrid. Lo ha annunciato la vicepremier del governo socialista, Carmen Calvo. Il decreto deve essere ratificato dal Parlamento. "Consentirà la riesumazione dei resti del dittatore dal luogo dove sono sepolte le vittime della guerra civile spagnola", dice Calvo. "La ...

Un mare blu per ricordare Franco Basaglia : Attraverso questa cena vogliamo far passare questo principio che per noi che operiamo nel mondo della salute mentale è basilare. Si tratta di una necessità umana, quasi elementare - ha concluso il ...

BNS : crisi lira - istituto pronto a intervenire per calmare Franco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve