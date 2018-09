Forum | il court show di Barbara Palombelli riparte domani con lo speciale «Genitori e

davidemaggio

: RT @davidemaggio: #Forum: il court show di Barbara Palombelli riparte di domenica con lo speciale «Genitori e figli» - GIOURSO : RT @davidemaggio: #Forum: il court show di Barbara Palombelli riparte di domenica con lo speciale «Genitori e figli» - davidemaggio : #Forum: il court show di Barbara Palombelli riparte di domenica con lo speciale «Genitori e figli» -

(Di sabato 8 settembre 2018)In attesa che arriviD’Urso, il tribunale diapre anche – ed eccezionalmente – di domenica. Prima del debutto nell’abituale collocazione settimanale (che avverrà lunedì 10 settembre), domenica prossima 9 settembre ildi Canale 5 andrà in onda con uno– in diretta dalle 14 alle 18.45 – intitolatoe figli. L’appuntamento, condotto da, affronterà un argomento di stretta e delicata attualità, declinandolo attraverso tre diverse cause giudiziarie. La prima, decisa dal giudice Maria Giovanna Ruo, affronterà il tema della responsabilità deie delle comunità quando un ragazzo disagiato diventa maggiorenne, riportando nell’aula televisiva una situazione analoga al caso di Pamela Mastropietro, la giovane trucidata a Macerata nel gennaio scorso. La seconda ...