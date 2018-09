Fortnite raggiunge i 15 milioni di download su Android

chimerarevo

(Di sabato 8 settembre 2018) Epic Games, l’azienda produttrice di, ha fatto molto parlare di se per le decisioni che hanno accompagnato il lancio del gioco su. L’azienda, infatti, ha scelto di scavalcare Google e non pubblicare la propria applicazione sul Play Store, preoccupandosi da sola della distribuzione. Nonostante questo “particolare”, la diffusione disunon sembra averne risentito visto che il gioco è stato installato su oltre 15di dispositivi. A farlo sapere è stata la stessa Epic Games che, con un post sul blog ufficiale, ha dichiarato: Nei primi 21 giorni dal lancio disu, l’interesse è stato estremamente elevato, con oltre 23di giocatori che hanno aderito alla versione beta died oltre 15di giocatori che hanno installato il nostro APK Un risultato davvero eccezionale per l’azienda e ...