Fondi Ue | Italia accelera ma resta fra ultimi

Fondi Ue - sgravi e cantieri : l'Italia che non sa spendere : L'ultimo in ordine di tempo ad aver dovuto confermare l'esistenza del problema è stato il nuovo ministro dell'Economia Giovanni Tria. Presentando il nuovo accordo di partenariato pubblico-privato, annunciò che nel bilancio dello Stato sono previsti 150 miliardi in 15 anni per gli investimenti pubblici già ...

Fondi Ue - Italia è fanalino di coda : 17.00 L'Italia resta fra gli ultimi paesi in Europa per utilizzo dei Fondi comunitari.E' quanto emerge dai dati della Commissione aggiornati a giugno.Da Dicembre 2017,tuttavia, le risorse impegnate per i progetti già selezionati sono aumentate per 10mld di euro, uno degli aumenti più consistenti nell'area Ue. Il Paese,però, con il suo 54% di Fondi spesi rimane al ventiquattresimo posto, contro una media di spesa degli altri paesi pari al 62%.

l'Italia, nonostante una crescita negli ultimi mesi, resta comunque fra gli ultimi in Europa per utilizzo dei Fondi comunitari. È quanto emerge dai dati pubblicati dalla Commissione Ue, aggiornati al ...

Perché l'Italia non sa spendere i soldi dei Fondi europei e li spreca : Sono il Fondo europeo di sviluppo regionale , FESR, , che si concentra su innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno alle piccole e medie imprese ed economia a basse emissioni di carbonio, il ...

Fondi Lega - Salvini : "Ci tolgano tutto io sono tranquillo - gli italiani sono con noi" : L'ha dichiarato il leader della Lega e Ministro dell'Interno Matteo Salvini al Viminale. 'Se vogliono toglierci tutto, lo possono fare. Noi abbiamo gli italiani con noi, facciano quello che credono'. ...

