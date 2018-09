Fisco | in venti anni tasse in più per 200 miliardi | evasione al 16 | 3%

Fisco : sono in arrivo i controlli preventivi sulle dichiarazioni dei redditi modificate : L'amministrazione finanziaria con proprio provvedimento del 25 giugno 2018 ha approvato i criteri di verifica a cui sottoporre la dichiarazione dei redditi dei contribuenti per valutarne la coerenza con i dati stessi e con le dichiarazioni degli anni passati. Questi controlli preventivi sulle dichiarazioni potrebbero portare a delle richieste di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria, come fa notare la rivista specializzata online ...