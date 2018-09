laprimapagina

: Firenze. Promozione vino sui mercati terzi: bando per accedere ai contributi - Laprimapagina : Firenze. Promozione vino sui mercati terzi: bando per accedere ai contributi - FirenzeBkBlog : Altre notizie - Midland 3vs3, quattro palestre per il campionato. Sfrutta la promozione sulle iscrizioni… - shevasean : RT @carotelevip: Il primo ospite di Barbara Palombelli è l'ex rutellino Matteo Renzi. E la moglie di Rutelli gli fa pure la promozione del… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Dal lunedì 10 settembre al via la presentazione delle domande di contributo per ilregionale per ladel