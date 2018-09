Firenze Ex guardia giurata minaccia di prendere la pistola in un giardino pubblico

Firenze - infastidita dagli schiamazzi - ex guardia giurata minaccia i bambini al parchetto : “Sparo a tutti” : Nella serata di ieri, una donna - ex guardia giurata di 54 anni -, infastidita dagli schiamazzi, ha minacciato mamme, ragazzini e bambini urlando che se non avessero smesso di gridare e non fossero andati via dal giardinetto, avrebbe sparato a tutti con la sua pistola. La vicenda è accaduta verso le 21.30 circa, nel giardino pubblico di via Casella, a Firenze.Continua a leggere