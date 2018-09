Fiorentina | morto l' ex difensore Galdiolo

E' morto Galdiolo - il gigante buono della Fiorentina : Roma, 8 set., askanews, - Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 69 anni Giancarlo Galdiolo , ex difensore della Fiorentina , dal 1970 al 1980, e della Samp, 80-82,. Suo figlio Alessandro ne ha ...

Lutto nel mondo del calcio : morto ex difensore di Fiorentina e Sampdoria [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 69 anni, Giancarlo Galdiolo, ex difensore della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Samp (80-82). La notizia è arrivata direttamente dal figlio Alessandro attraverso un messaggio su Facebook: “Dopo una lunga malattia durata piu’ di 8 anni ci lascia un altro grande campione! Fai buon viaggio papa”. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale come ...