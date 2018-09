Fiorentina | Mirallas | ' Mi sono ridotto l' ingaggio | cercavo nuove sfide'

Fiorentina - l’attaccante Mirallas regala spettacolo in allenamento [VIDEO] : La Fiorentina ha iniziato veramente alla grande la stagione, due vittorie in due partite e la squadra di Pioli si candida ad essere grande protagonista fino al termine del campionato. Ancora deve trovare la migliore forma possibile l’attaccante Kevin Mirallas, arrivato in prestito dall’Everton non ha avuto ancora modo di mettersi in mostra. Il calciatore belga sta lavorando duro per farsi trovare pronto alla ripresa in ...

Schalke-Fiorentina 3-0 : debutto negativo per Mirallas e Pjaca : La Fiorentina è stata sconfitta 3-0 nell’amichevole disputata oggi a Gelsenkirchen con lo Schalke 04, ultimo test per la squadra viola prima dell’esordio in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, i vicecampioni di Germania hanno sbloccato il match al 24′ con il giovane talento Usa McKennie, entrato all’inizio del secondo tempo. Approfittando ancora di alcune svagatezze difensive della Fiorentina, la formazione ...

Fantacalcio : Mirallas sogna la riscossa alla Fiorentina : Forse pochi se lo ricordano, ma nel Belgio che iniziò a stupire il mondo a Brasile 2014, Kevin Mirallas era nei 13-14 sempre in lizza per una maglia da titolare. Badate bene, non solo uno dei 23, ma un protagonista. Da allora però sono passati 4 anni e l'ala belga si ...

Fiorentina - Mirallas : "Viola scelta semplice. Sarebbe bello vincere per Astori" : L'ala belga si presenta: "Serie A uno dei migliori campionati al mondo" . p> NEWS Fiorentina Mirallas/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il nuovo acquisto della Fiorentina Kevin Mirallas ha parlato dei motivi che lo hanno portato ad accettare i viola: 'scelta molto semplice per me, il calcio italiano mi piace molto, mia moglie ...

Mirallas : 'Fiorentina - sogno di vincere un grande trofeo' : FIRENZE - ' Ho scelto la Fiorentina perchè è una società molto importante. Inoltre volevo venire qua in Italia, anche perchè mia moglie è italiana e pure questo ha influito sulla mia scelta. Voglio ...

Calciomercato Fiorentina - Mirallas si presenta : 'Voglio vincere un trofeo con la maglia viola' : Kevin Mirallas arriva a Firenze e lo fa con grandi obiettivi, personali e di squadra. L'attaccante belga è stato presentato oggi in conferenza stampa, accompagnato dal club manager Giancarlo Antognoni,...

Fiorentina : visite per Pjaca e Mirallas : ANSA, - FIRENZE, 7 AGO - Marko Pjaca comincia oggi l'avventura con la maglia della Fiorentina: l'attaccante croato, proveniente in prestito oneroso dalla Juventus, è sbarcato a Firenze stamattina per ...

Calciomercato Fiorentina - acquistato Mirallas : La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno belga Kevin Mirallas dall’Everton. Il giocatore, classe ’87, arriva in prestito con diritto di riscatto. L’accordo è stato definito in queste ore. Mirallas è atteso nei prossimi giorni a Firenze per le visite mediche e per cominciare l’avventura in maglia viola.L'articolo Calciomercato Fiorentina, acquistato Mirallas sembra essere il primo su ...

Fiorentina - che braccio di ferro per prendere Mirallas. E si riduce l'ingaggio : Una trattativa tutt'altro che semplice ma, come Marko Pjaca, anche Kevin Mirallas sarà della Fiorentina dopo un lungo braccio di ferro tra Fiorentina ed Everton . Come scrive Il Corriere dello Sport , infatti, sono state limate le distanze per portare il belga a Firenze. La volontà del calciatore era quella di rimettersi in gioco tanto da accettare una sostanziale riduzione dell'ingaggio ...

Fiorentina - ufficiale l’acquisto di Mirallas : il belga arriva dall’Everton in prestito con diritto di riscatto : Il club viola ha ufficializzato l’arrivo di Kevin Mirallas, il 30enne belga firmerà un contratto di quattro anni La Fiorentina ha annunciato, con una nota sul suo sito ufficiale, l’acquisto dall’Everton di Kevin Mirallas, che arriva in prestito con diritto di riscatto. Il 30enne attaccante belga firmerà un contratto che lo legherà al club viola per le prossime 4 stagioni, questa la nota del club: ‘ACF Fiorentina ...

Calciomercato Fiorentina – Doppio colpo in casa viola : Pjaca e Mirallas a Firenze : Pjaca e Mirallasa a Firenze: la Fiorentina rafforza il suo team con un importante Doppio colpo di mercato Importante Doppio colpo di mercato in casa viola: la Fiorentina ha infatti risolto la trattativa col club juventino, aggiudicandosi il prestito oneroso, con diritto di riscatto e controriscatto, di Marko Pjaca, mentre dall’Everton arriva, con la stessa formula, ma senza recompra, Kevin Mirallas. Un Doppio colpo importantissimo ...