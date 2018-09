Figc | per Fabbricini “solo l’ordinaria amministrazione”

Calcio Femminile - il Coni dà ragione a Figc e club : Serie A e B faranno parte della Federazione. Termina sciopero calciatrici : Le Serie A e B di Calcio Femminile entrano a far parte del Calcio che conta. Il Collegio di Garanzia del Coni, terzo grado di giudizio sportivo, ha stabilito che la governance del Calcio Femminile di vertice deve tornare nell’ambito della Figc, come deciso dal commissario straordinario Roberto Fabbricini in una delibera del maggio scorso. Il pronunciamento ribalta così la sentenza della Corte d’appello federale che aveva dato ...

Malagò : 'Olimpiadi 2026? Facciamo squadra o sarà flop. Per il presidente Figc serve il massimo consenso' : Sul sistema di voto: "La FIGC oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, quando si viene eletti è umano e forse anche legittimo, rispettare il blocco che ti ha votato. Come si puo' ...

Figc : Malagò - basta con i personalismi : Parlando a margine della Giunta del Coni, secondo il capo dello sport italiano "la Figc oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi , le componenti, e quando si viene eletti è umano ...

Figc : Malagò - basta con i personalismi : Parlando a margine della Giunta del Coni, secondo il capo dello sport italiano "la Figc oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, le componenti, e quando si viene eletti è umano e ...

Figc - Malagò : “basta con i personalismi” : “Non so se si riuscirà a trovare una sintesi su una candidatura il più possibile unitaria, ma me lo auguro. Sarebbe una cosa di buonsenso. Un presidente deve essere un presidente di tutti. Chi segue un discorso esclusivamente di tutela della categoria che lo ha votato, vince la partita ma è impossibile che poi vinca anche la battaglia”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alle prossime elezioni della Figc ...

Figc - il commissario Fabbricini convoca l'assemblea elettiva per il 22 ottobre : Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Federcalcio, ha appena deliberato la convocazione dell'assemblea elettiva per il 22 ottobre. Fabbricini ha anche modificato le Norme organizzative ...

Udinese - la Figc respinge il ricorso dei bianconeri e conferma la squalifica per Mandragora : La Federcalcio comunicato che “la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Udinese avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta a Rolando Mandragora. Il centrocampista bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo su segnalazione della Procura federale per aver pronunciato espressioni blasfeme in occasione della gara Udinese-Sampdoria dello scorso 26 ...

Udinese - la Figc respinge il ricorso dei bianconeri e conferma la squalifica per Mandragora : La Federcalcio comunicato che “la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Udinese avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta a Rolando Mandragora. Il centrocampista bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo su segnalazione della Procura federale per aver pronunciato espressioni blasfeme in occasione della gara Udinese-Sampdoria dello scorso 26 ...

Serie A - via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club : Lo sponsor di manica diventerà realtà anche in Serie A. I club di Serie A hanno infatti ricevuto l'approvazione da parte della Figc. L'articolo Serie A, via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Figc punta sul calcio femminile : sovvenzione dall’Uefa per un progetto : Per la prima volta la Figc ha ottenuto l’assegnazione dell’UEFA Research Grant Programme, programma di finanziamento per la realizzazione di ricerche in varie discipline accademiche L'articolo La Figc punta sul calcio femminile: sovvenzione dall’Uefa per un progetto è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Michele Uva/ Il dg della Figc al Meeting di Rimini : 'Bisogna soffrire per ottenere risultati' : Michele Uva, direttore generale Figc e vice presidente della UFA, ha parlato al Meeting di Rimini soffermandosi soprattutto sulle sfide dello sport.

Uefa - la Figc conferma il sostegno a Ceferin per la presidenza : La Figc, in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, in ...

La Figc conferma il sostegno a Ceferin per la presidenza dell'Uefa : TORINO - La Figc , in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander ...

Figc - Fabbricini : "Rinvio corretto - sarebbe utile uno stop per riflettere" : "Sabato è lutto nazionale e credo che ogni opinione riguardo un possibile rinvio sia corretta. Per quello che ho patito davanti alla tv, per le scene drammatiche che ho visto, avendo capito che la ...