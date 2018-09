Fico | ricorsi sono diritto ma taglio vitalizi ricuce ferita

Vitalizi - Fico : “Atto di coerenza e di coraggio - non è vendetta. Ricorsi? Non li temo - mi assumo responsabilità” : “Sui Vitalizi è stato fatto un grande atto di coerenza e di coraggio da parte dell’Ufficio di presidenza. Non è una delibera vendicativa, ma di senso culturale, andiamo a riparare un’ingiustizia che i cittadini sentivano sulla loro pelle, una ferita con le istituzioni che andiamo a calmierare”. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte ...