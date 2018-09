Festival di Venezia | Leone d' Oro ad Alfonso Cuarón per Roma Migliori attori Dafoe e

Festival di Venezia - Leone D'Oro a 'Roma' di Cuaron. Migliori attori Dafoe e Colman : ... le porta anche alla vittoria: il film di Cuaron è infatti `targato´ Netflix, e la compagnia lo renderà disponibile in tutto il mondo il 14 dicembre, anche se non è esclusa una uscita in sala ...

Festival di Venezia - Leone D’Oro a “Roma” di Cuaron. Migliori attori Dafoe e Colman : Aveva messo d’accordo tutti già all’indomani della proiezione e deve aver convinto anche i giurati. Come da pronostici, il Leone D’Oro della 75ma Mostra del Cinema di Venezia è stato assegnato a `Roma´ di Alfonso Cuaron. Racconto autobiografico, ambientato negli anni ’70 e girato in bianco e nero, il film prende il nome dal quartiere di Città del M...

