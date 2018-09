Festival di Venezia 2018 | Leone d' Oro ad Alfonso Cuarón per Roma Niente

Festival di Venezia - Leone D’Oro a “Roma” di Cuaron. Migliori attori Dafoe e Colman : Aveva messo d’accordo tutti già all’indomani della proiezione e deve aver convinto anche i giurati. Come da pronostici, il Leone D’Oro della 75ma Mostra del Cinema di Venezia è stato assegnato a `Roma´ di Alfonso Cuaron. Racconto autobiografico, ambientato negli anni ’70 e girato in bianco e nero, il film prende il nome dal quartiere di Città del M...

I vincitori del Festival di Venezia : Il Leone d'oro è andato al film "Roma" di Alfonso Cuarón; Willem Dafoe ha vinto il premio per il miglior attore, Olivia Coleman quello per la miglior attrice The post I vincitori del festival di Venezia appeared first on Il Post.

Festival DI VENEZIA 2018/ Premi : Leone d'Oro a Roma - due riconoscimenti a The Favourite : Tutte le presunte assegnazioni di VENEZIA 75. Sulla Mostra del Cinema sta per calare il sipario, e oggi è il giorno dei Leoni d'Oro e d'Argento. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 20:10:00 GMT)

Festival DI VENEZIA 2018/ Leone d'Oro e premi : Orizzonti - Kraben Rahu miglior film! : Tutte le presunte assegnazioni di VENEZIA 75. Sulla Mostra del Cinema sta per calare il sipario, e oggi è il giorno dei Leoni d'Oro e d'Argento. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:39:00 GMT)

Festival Di Venezia 2018/ Leone d'Oro e premi : Alessandro Gassman parla di "Una storia senza nome" : Tutte le presunte assegnazioni di Venezia 75. Sulla Mostra del Cinema sta per calare il sipario, e oggi è il giorno dei Leoni d'Oro e d'Argento. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:30:00 GMT)

Vincitore Leone D'Oro 2018 - Festival di Venezia/ Chi ha vinto? La Favorita di Lanthimos sempre in pole : Tra poco ore conosceremo il nome del Vincitore del Leone D'Oro 2018 di questo Festival del Cinema numero 75. Il favorito rimane Cuaròn ma sembra che gli italiani possano sorprenderci ancora(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:05:00 GMT)

Festival DI VENEZIA 2018/ Leone d'Oro e premi : outfit bocciati e tanti... "doppioni" : Tutte le presunte assegnazioni di VENEZIA 75. Sulla Mostra del Cinema sta per calare il sipario, e oggi è il giorno dei Leoni d'Oro e d'Argento. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:30:00 GMT)

Venezia : alle 19 i premi del 75° Festival - intervista a Gipi sul suo film : Inizierà alle 19 la premiazione del 75° Festival di Venezia. Intanto Intanto sono stati assegnati i primi premi ufficiali: il tedesco Opera senza autore di Florian Henckel von Donnersmarck ha vinto il ...

VINCITORE LEONE D'ORO 2018 - Festival DI VENEZIA/ Chi ha vinto? The Sisters Brother di Audiard beffa Cuaron? : Tra poco ore conosceremo il nome del VINCITORE del LEONE D'ORO 2018 di questo FESTIVAL del Cinema numero 75. Il favorito rimane Cuaròn ma sembra che gli italiani possano sorprenderci ancora(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Vincitore Leone d'oro 2018 - Festival di Venezia/ Chi ha vinto? Favorito Cuaròn - sorpresa per gli italiani? : Tra poco ore conosceremo il nome del Vincitore del Leone d'oro 2018 di questo Festival del Cinema numero 75. Il Favorito rimane Cuaròn ma sembra che gli italiani possano sorprenderci ancora(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Festival di Venezia 2018/ Leone d'Oro e premi : Marianna Fontana la vera protagonista tra gli italiani : Tutte le presunte assegnazioni di Venezia 75. Sulla Mostra del Cinema sta per calare il sipario, e oggi è il giorno dei Leoni d'Oro e d'Argento. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:00:00 GMT)

MICAELA RAMAZZOTTI/ 'Una storia senza nome' racconta il cinema corrotto (Festival di Venezia) : MICAELA RAMAZZOTTI racconta il suo nuovo ruolo da protagonista. In Una storia senza nome è Valeria, segretaria di una casa di produzione cinematografica.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:10:00 GMT)

Festival di Venezia 2018/ Leone d'Oro e premi : 'Suspiria' rapisce Guillermo Del Toro : Tutte le presunte assegnazioni di Venezia 75. Sulla Mostra del Cinema sta per calare il sipario, e oggi è il giorno dei Leoni d'Oro e d'Argento. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - il Leone d’oro e tutti gli altri premi : Guillermo Del Toro entusiasta di Suspiria : Roma di Cuaron o Nuestro tiempo di Reygadas. Poi Suspiria di Guadagnino, un premio ad Assayas o a Audiard, John C. Reilly e una delle attrici di The Favourite. Molto probabile che il palmares del Leone d’oro 2018 parlerà un po’ messicano, un po’ italiano, un po’ francese e naturalmente statunitense. Nessun capolavoro in Concorso a Venezia 75, ma tanti buoni film, e solo un paio di inqualificabili orrori. Intanto l’unica voce di corridoio ...