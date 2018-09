Festa del popolo giurassiano | Puigdemont ospite d' onore

Piazza dei Ciompi : Festa con Nardella per l'inaugurazione / FOTO : Prima del taglio del nastro lo spettacolo degli artisti del Cirk Fantasik e spettacoli per bambini, poi le note degli allievi della scuola di musica di Fiesole. 'Finalmente, ci voleva. Ora è una ...

Reggio Calabria - le spese "pazze" del Comune per " Festa di Madonna" : "caro Sindaco - perché i concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta ci ... : ... 'i concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta costano 178 mila euro' " Sindaco Giuseppe Falcomatà, come mai gli spettacoli di festa di Madonna vengono pagati il 130% in più rispetto alle altre Città ...

Alla Festa della Cipolla di Cannara stand pieni e gastronomia di qualità : ... la festa propone la mostra mercato della Cipolla e dei prodotti tipici per le vie del centro storico e, come sempre, un fitto cartellone tra musica, intrattenimento, cultura, sport e solidarietà. ...

Alla Festa del Moscato arriva Omar Fantini : Dal cuore di piazza Alberico la Festa continuerà in via degli Orti : nel parco della scuola media, sede dell' Orto didattico più grande d'Italia , si terranno spettacoli e concerti, mentre nella ...

L'Aquila - maniFestazione della Lega per il "Voto subito!" : le adesioni : Azione Politica, con le Civiche per l'Abruzzo, aderisce alla manifestazione della Lega per chiedere elezioni subito "Azione Politica, con il raggruppamento Civiche per l'Abruzzo, aderisce alla ...