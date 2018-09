Fermati 16 della Diciotti Il fascicolo è senza foto

Fermati e poi rilasciati 16 migranti della Diciotti a Roma | : In 17 sono stati accompagnati all'Ufficio immigrazione di Roma per essere identificati. Di questi, 16 eritrei erano a bordo della nave sbarcata a Catania. Salvini: "Altro che 'scheletrini che scappano ...

Mafia Foggia - Fermati capi della faida di Vieste : “Traffico di droga ed estorsioni. Operazione per evitare altri omicidi” : Ne hanno fermati sei, considerati al vertice dei due clan che dal 2015 si fronteggiano per controllare il traffico di stupefacenti. E “queste carcerazioni hanno probabilmente impedito altri omicidi”, ha sintetizzato il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe. Forze dell’ordine e la Dda di Bari mettono sotto scacco i malavitosi di Vieste , la perla del Gargano, insanguinata da 14 delitti di sangue negli ultimi tre anni e ben tre ...

Filarmonica della Scala in tour : Andrey Boreyko sostituisce Christoph Eschenbach. ConFermati solisti e programmi : A causa di un'improvvisa indisposizione, Christoph Eschenbach non potrà dirigere i concerti della tournée della Filarmonica della Scala in programma da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre 2018. A ...