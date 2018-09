: Farnesina a Vienna: no doppi passaporti - TelevideoRai101 : Farnesina a Vienna: no doppi passaporti -

Disappunto dellaper l'iniziativa avviata dall'Austria, che ha istituito una commissione governativa che sta lavorando a un possibile testo di legge per concedere la cittadinanza austriaca agli altoatesini di lingua tedesca e ladina. Laparla di "iniziativa inopportuna per la sua portata potenzialmente turbativa". In precedenza era intervenuto lo stesso ministro Moavero Milanesi: "Che nell'Ue si stia a discutere die cittadinanze da conferire a cittadini di un altro Paese è veramente curioso".(Di sabato 8 settembre 2018)