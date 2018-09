Etica e sport | premio a Minervini

Weekend di sport con AtlEtica L'Aquila foto : L'Atletica L'Aquila, ha aderito con il Corrilaquila con Noi, al progetto del CONI Point L'Aquila "Una giornata di sport insieme". Tutto l'evento ruota attorno alle due gare clou del pomeriggio ...

Athletics 2 : Summer Sports - l'atlEtica in un gioco 3D per iPhone e iPad - : ... attraverso l'apposito tabellone il giocatore può controllare il proprio punteggio e così confrontarlo con quello degli altri giocatori in tutto il mondo o dei propri amici, che possono tra l'altro ...

L'Italia trionfa in tutti gli sport. Solo l'AtlEtica va piano : Non possiamo dimenticare che l'Atletica è lo sport che dà lustro allo sport di un Paese e oggi L'Italia di campioni veri ne conta pochi. Potremmo fare un confronto con altre nazioni. La Grecia ha ...

Fratelli di sport - quando l'atlEtica è questione di famiglia : Il papà ha parlato di «scienza di sport familiare» partendo dalla mamma dei gemelli, Edith de Martelaere, ex sprinter. La sorella Olivia ha già portato a casa l'oro olimpico nella staffetta 4 100 a ...

Fratelli di sport - quando l’atlEtica è questione di famiglia : Henrik è quello con i baffi, Filip è il biondo più nordico, Jakob è un gran bel quasi 18enne. Di cognome fanno tutti Ingebrigsten. Saga potrebbe essere il termine giusto per definire la loro storia visto che sono norvegesi, scandinavi come le saghe di Odino e i suoi figli Loki e Thor. Saga perché gli Europei di atletica hanno sancito la loro supremazia nel mezzofondo, cominciata anni fa con Henrik e arrivata al culmine ora con Jacob. A 17 anni e ...

European Championships 2018 - il pagellone dell’Italia sport per sport. Nuoto e ciclismo da lode - atlEtica bocciata : IL pagellone DEGLI European Championships 2018 PER L’ITALIA Nuoto, 9: 22 medaglie vinte, record storico per una rassegna continentale. Con Gregorio Paltrinieri a mezzo servizio, Gabriele Detti assente per infortunio e Federica Pellegrini che ha lasciato (per ora…) gli amati 200 sl, l’Italia ha risposto con una profondità di squadra senza precedenti. Diversi nomi nuovi sono esplosi definitivamente e possono guardare con elevate ...

AtlEtica - c'è il sì della Medicina dello Sport : la Osakue andrà a Berlino : La visita presso l'Istituto di Medicina dello Sport di Roma alla quale la Osakue si è sottoposta stamattina è dato esito favorevole. Anche la questione dell'uso terapeutico di cortisone non sembra ...

AtlEtica - Diamond League fino al 2019 su Sky Sport. Stasera tappa a Monte-Carlo : Su Sky Sport arriva la Diamond League, la più importante manifestazione di Atletica leggera, organizzata dalla IAAF, l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, esclusiva Sky fino al 2019. 14 in tutto le tappe della stagione 2018, nove già disputate; Stasera, venerdì 20 luglio, il decimo appuntamento, in programma nel Principato di Monaco, più precisamente allo <s...