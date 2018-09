Epidemia nel Bresciano | 150 casi di polmonite | forse un batterio nell' acqua?

Epidemia di polmonite nel Bresciano : ipotesi batterio nell'acqua : Un'Epidemia di polmonite è stata accertata nel Bresciano, con oltre 150 casi rilevati negli ultimi giorni nella zona tra Montichiari e Calvisano. L'Agenzia di tutela della salute di Brescia sta ...

Epidemia di polmonite nel Bresciano : ipotesi batterio nell'acqua - analisi su rete idrica : La Regione Lombardia avvia un'analisi epidemiologica, in corso esami su rete idrica e torri di raffreddamento

Nel mondo Epidemia morti per armi da fuoco - metà in 6 paesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ebola - l’Oms : “L’Epidemia arriva nella città di Oicha che è circondata dai ribelli” : L’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo si è diffusa alla città di Oicha che è circondata dai ribelli delle Forze Democratiche Alleate (Adf), suscitando preoccupazioni nei soccorritori. Come ha sottolineato il responsabile emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Peter Salama, “per la prima volta abbiamo un caso confermato in un’area a forte insicurezza: era davvero il ...

L'ebola torna a far paura : 50 morti nella nuova Epidemia in Congo - : Nel Kivu Nord, al confine con l'Uganda, sono già 91 i casi accertati. La preoccupazione dell'Oms: prima epidemia in una zona di conflitto densamente popolata e difficilmente raggiungibile

Ebola - Unicef : 90 tonnellate aiuti contro l’Epidemia in Congo : L’Unicef sta trasportando altre 90 tonnellate di aiuti, soprattutto forniture idriche e igienico-sanitarie, nel tentativo di contenere l’epidemia del virus dell’Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. “Questi aiuti sono stati spediti dal nostro magazzino centrale di Copenhagen, in Danimarca, nella Repubblica Democratica del Congo, e si aggiungono alle 14 tonnellate di aiuti che abbiamo già ...

Ebola : 10 morti per Epidemia nella Repubblica Democratica del Congo : L’epidemia di Ebola ha ucciso 10 persone nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. È quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato dal ministero della Salute. Inoltre, le autorità sanitarie Congolesi hanno iniziato a indagare sulle cause dei decessi di altre 27 persone per stabilire se siano state infettate dal virus Ebola. Le autorità hanno poi segnalato altri 54 casi “sospetti” che sono oggetto di ...

Epidemia di legionella nel Milanese - terza vittima a Bresso - : una donna di 84 anni ed è morta in ospedale. Il 23 e 24 luglio altri due anziani erano deceduti per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. Diciotto finora i casi di contagio ...

Epidemia di legionella nel Milanese - terza vittima a Bresso : Epidemia di legionella nel Milanese, terza vittima a Bresso È una donna di 84 anni ed è morta in ospedale. Il 23 e 24 luglio altri due anziani erano deceduti per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. Diciotto finora i casi di contagio accertati Parole chiave: ...

L’OMS ha dichiarato terminata l’Epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato conclusa l’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, iniziata lo scorso aprile. L’impiego di un nuovo vaccino e la rapida risposta delle autorità sanitarie hanno permesso di contenere la diffusione del virus, The post L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo appeared first on Il Post.

Epidemia di legionella nel Milanese : due anziani morti a Bresso - : Entrambe le vittime avevano 94 anni. L'assessore regionale Gallera ha comunicato di aver allestito una task force per gestire l'emergenza: i casi sono saliti a 17 in pochi giorni

Epidemia di legionella nel Milanese : due anziani morti a Bresso : Epidemia di legionella nel Milanese: due anziani morti a Bresso Entrambe le vittime avevano 94 anni. L'assessore regionale Gallera ha comunicato di aver allestito una task force per gestire l'emergenza: i casi sono saliti a 17 in pochi giorni Parole chiave: ...

Milano - Epidemia di legionella a Bresso : 2 morti e 17 persone colpite. La Regione : “Situazione critica - ecco le precauzioni” : Due morti e 17 casi di contagio accertati. Si aggrava l’emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. All’uomo morto lunedì, si è aggiunta una donna deceduta martedì. Entrambi gli anziani avevano 94 anni. Sono deceduti per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio, che secondo i dati della Regione Lombardia ha già colpito 17 persone. A confermare la situazione, definendola “complicata” e “critica”, è ...

Epidemia di colera in Camerun : 5 morti nel nord del Paese : Nel nord del Camerun almeno 5 persone hanno perso la vita dopo avere contratto il virus del colera: lo riferisce l’agenzia di stampa “Apa”, che cita fonti sanitarie della città di Garoua, capitale della Regione del nord. La diffusione del virus, secondo le autorità sanitarie, è dovuta soprattutto all’inizio della stagione delle piogge e alle condizioni vi vita difficili nei campi per sfollati e rifugiati in fuga dal ...